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Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor

22.09.2022 19:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor

DÜZCE/ D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sağanak ve sis etkili oluyor.

Bölgede gece başlayan sağanak ve sis, gün içinde de etkisini sürdürdü.

Kara yolunun özellikle Bakacak, Seymenler, Bıçkıyanı, Karanlıkdere, Bolu Dağı Polisevi ve Elmalık mevkilerinde karayolları ve polis ekipleri, sürücüleri yakın takip ve hız yapmamaları konusunda uyarıyor.

Meteorolojik tahminlere göre, sis ve yağışın, bölgenin yüksek kesimlerinde hafta sonuna kadar aralıklarla etkili olması bekleniyor.

Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor

Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor

Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor

Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor

Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor

Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor

Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor

Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor

Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor

Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor

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Bolu bolu dağı sağanak sis

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Sabah
06:34
Öğle
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İkindi
16:17
Akşam
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Yatsı
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Bolu ECZANELER
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