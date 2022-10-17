Sağanak, kent merkezinde de iki gündür aralıklarla etkili oluyor.

Sağanağın iki gündür aralıklarla yaşandığı Yumrukaya, Abant kavşağı, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere ve Bıçkıyanı mevkisinde sis de etkisini göstermeye başladı.

Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor

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