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Bolu Dağı'nda sis ve sağanak ulaşımı olumsuz etkiliyor

13.10.2021 16:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu Dağı'nda sis ve sağanak ulaşımı olumsuz etkiliyor

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis ve sağanak, ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı. Bölgede sağanak da aralıklarla etkisini gösteriyor.

Sürücüler, güzergahta yer alan sis lambaları ve ışıklı tabelalarla sise karşı dikkatli seyretmeleri konusunda uyarılıyor.

Trafik ekipleri de sürücüleri trafik işaret ve işaretçilerine uymaları, yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları yönünde uyarıda bulunuyor.

Bolu Dağı'nda sis ve sağanak ulaşımı olumsuz etkiliyor

Bolu Dağı'nda sis ve sağanak ulaşımı olumsuz etkiliyor

Bolu Dağı'nda sis ve sağanak ulaşımı olumsuz etkiliyor

Bolu Dağı'nda sis ve sağanak ulaşımı olumsuz etkiliyor

Bolu Dağı'nda sis ve sağanak ulaşımı olumsuz etkiliyor

Bolu Dağı'nda sis ve sağanak ulaşımı olumsuz etkiliyor

Bolu Dağı'nda sis ve sağanak ulaşımı olumsuz etkiliyor

Bolu Dağı'nda sis ve sağanak ulaşımı olumsuz etkiliyor

Bolu Dağı'nda sis ve sağanak ulaşımı olumsuz etkiliyor

Bolu Dağı'nda sis ve sağanak ulaşımı olumsuz etkiliyor

Bolu Dağı'nda sis ve sağanak ulaşımı olumsuz etkiliyor

Bolu Dağı'nda sis ve sağanak ulaşımı olumsuz etkiliyor
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