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Bolu Dağı'ndaki kazada tır bariyerlere asılı kaldı

21.09.2021 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu Dağı'ndaki kazada tır bariyerlere asılı kaldı

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesimindeki kazada, kullandığı tır bariyerlere asılı kalan sürücü, olaydan yara almadan kurtuldu.

İstanbul istikametine seyreden Lütfi M. idaresinde 31 AAZ 75 tır, Karanlıkdere mevkisinde sis ve sağanak yağış nedeniyle kontrolden çıkarak refüjdeki bariyere çarptı.

Kazada sürücü yaralanmazken, tır bariyerde asılı kaldı.

Kazanın ardından çevreye saçılan bariyer ve tabela parçaları vatandaşlar tarafından toplandı.

Tırın bölgeden kaldırılması için çalışma başlatılırken, bölgede ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı.

Bolu Dağı'ndaki kazada tır bariyerlere asılı kaldı

Bolu Dağı'ndaki kazada tır bariyerlere asılı kaldı

Bolu Dağı'ndaki kazada tır bariyerlere asılı kaldı

Bolu Dağı'ndaki kazada tır bariyerlere asılı kaldı

Bolu Dağı'ndaki kazada tır bariyerlere asılı kaldı

Bolu Dağı'ndaki kazada tır bariyerlere asılı kaldı

Bolu Dağı'ndaki kazada tır bariyerlere asılı kaldı

Bolu Dağı'ndaki kazada tır bariyerlere asılı kaldı
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