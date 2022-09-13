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Bolu esnafı Ahilik Haftası kapsamında iş yerlerini duayla açtı

13.09.2022 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu esnafı Ahilik Haftası kapsamında iş yerlerini duayla açtı

Bolu'da esnaf, Ahilik Haftası kapsamında iş yerlerini duayla açarak güne başladı.

Valilik tarafından Ahilik Haftası dolayısıyla Yıldırım Beyazıt Camisi önünde esnaf duası yapıldı.

İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu tarafından okunan esnaf duasının ardından katılımcılara simit ve çay ikram edildi.

Vali Erkan Kılıç, 35. Ahilik Haftasının kutlandığını belirterek, esnafa bereketli bol kazançlar diledi.

Ahilik geleneğinden bahseden Kılıç, "Ahilik; esnafın dayanışmasını, birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmesini sağlayan, meslekle alakalı ilkelerin belirlendiği, usta çırak yöntemiyle kişilerin yetiştirildiği bir sistem." dedi.

Esnafın bugünlere gelmesinde ahilik teşkilatının büyük katkısı olduğuna işaret eden Kılıç, "Şu anda dünyada uygulanan ekonomik sistemlere bakıldığında aslında bunların temelinde bizim kültürümüzde olan bu yapıların çok büyük etkisi var." ifadesini kullandı.

İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Haluk Saygılı, sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de katıldığı program tamamlanınca esnaf iş yerlerini açarak çalışmaya başladı.

Bolu esnafı Ahilik Haftası kapsamında iş yerlerini duayla açtı

Bolu esnafı Ahilik Haftası kapsamında iş yerlerini duayla açtı

Bolu esnafı Ahilik Haftası kapsamında iş yerlerini duayla açtı

Bolu esnafı Ahilik Haftası kapsamında iş yerlerini duayla açtı

Bolu esnafı Ahilik Haftası kapsamında iş yerlerini duayla açtı

Bolu esnafı Ahilik Haftası kapsamında iş yerlerini duayla açtı

Bolu esnafı Ahilik Haftası kapsamında iş yerlerini duayla açtı

Bolu esnafı Ahilik Haftası kapsamında iş yerlerini duayla açtı

Bolu esnafı Ahilik Haftası kapsamında iş yerlerini duayla açtı

Bolu esnafı Ahilik Haftası kapsamında iş yerlerini duayla açtı

Bolu esnafı Ahilik Haftası kapsamında iş yerlerini duayla açtı

Bolu esnafı Ahilik Haftası kapsamında iş yerlerini duayla açtı

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