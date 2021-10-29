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Bolu'da 7 asırdır her cuma yapılan esnaf duası geleneği sürdürülüyor

29.10.2021 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da 7 asırdır her cuma yapılan esnaf duası geleneği sürdürülüyor

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 7 asırdır her cuma yapılan esnaf duası geleneği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda da devam ettirildi.

Demirciler Çarşısı'nda her cuma seladan sonra yapılan esnaf duası, 700 yıldan uzun süredir gerçekleştiriliyor.

Ahilik kültürü olarak hayırlı ve bereketli kazanç için dua edilen geleneğe göre, ayakta çalışan esnafın oturarak, oturarak çalışanların ise ayakta yaptığı duaya ilçe sakinleri de eşlik etti.

Esnaf duasına, ilçeyi gezmek için Bursa'dan gelen kadınlar da katıldı.

Duadan sonra vatandaşlar, ilçedeki camilerde cuma namazı kıldı.

Bolu'da 7 asırdır her cuma yapılan esnaf duası geleneği sürdürülüyor

Bolu'da 7 asırdır her cuma yapılan esnaf duası geleneği sürdürülüyor

Bolu'da 7 asırdır her cuma yapılan esnaf duası geleneği sürdürülüyor

Bolu'da 7 asırdır her cuma yapılan esnaf duası geleneği sürdürülüyor

Bolu'da 7 asırdır her cuma yapılan esnaf duası geleneği sürdürülüyor

Bolu'da 7 asırdır her cuma yapılan esnaf duası geleneği sürdürülüyor

Bolu'da 7 asırdır her cuma yapılan esnaf duası geleneği sürdürülüyor

Bolu'da 7 asırdır her cuma yapılan esnaf duası geleneği sürdürülüyor
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Bolu

Bolu Namaz Vakitleri 29 Ekim Cuma

İmsak
05:48
Sabah
07:13
Öğle
12:42
İkindi
15:34
Akşam
18:01
Yatsı
19:21

Bolu Nöbetçi Eczaneler29 Ekim Cuma

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