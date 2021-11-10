Yaklaşık 20 metre sonra ağaca çarparak duran otomobilin sürücüsü ile eşi Suna, çocukları Eylül, Cemre, Buğlem ve Tuana O. yaralandı.

Bolu'da ağaca çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı

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