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Bolu'da ağaca çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı

10.11.2021 18:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da ağaca çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, otomobilin ağaca çarpması sonucu yaralanan aynı aileden 4'ü çocuk 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Ankara'dan Mudurnu istikametine seyreden Şahin O. idaresindeki 06 BUK 275 plakalı otomobil, Aynalıkaya mevkisinde yoldan çıkarak yamaç aşağı sürüklendi.

Yaklaşık 20 metre sonra ağaca çarparak duran otomobilin sürücüsü ile eşi Suna, çocukları Eylül, Cemre, Buğlem ve Tuana O. yaralandı.

Sağlık ekiplerince Mudurnu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Otomobil ise vinç yardımıyla kaldırıldı.

Bolu'da ağaca çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı

Bolu'da ağaca çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı

Bolu'da yoldan çıkan otomobilin ağaca çarptığı kazada 6 kişi yaralandı

Bolu'da yoldan çıkan otomobilin ağaca çarptığı kazada 6 kişi yaralandı

Bolu'da yoldan çıkan otomobilin ağaca çarptığı kazada 6 kişi yaralandı

Bolu'da yoldan çıkan otomobilin ağaca çarptığı kazada 6 kişi yaralandı

Bolu'da yoldan çıkan otomobilin ağaca çarptığı kazada 6 kişi yaralandı

Bolu'da yoldan çıkan otomobilin ağaca çarptığı kazada 6 kişi yaralandı

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