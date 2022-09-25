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Bolu'da ağaca çarparak ikiye ayrılan otomobildeki 2 çocuk yaralandı

25.09.2022 21:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da ağaca çarparak ikiye ayrılan otomobildeki 2 çocuk yaralandı

Bolu'nun Mengen ilçesinde ağaca çarparak ikiye ayrılan otomobildeki 2 çocuk yaralandı.

İlçeye bağlı Bölükören Köyü Orta Mahalle mevkisinde, U.D. (14) idaresindeki 35 AT 0055 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak ağaca çarptı.

Kazada ikiye ayrılan otomobilin sürücüsü araç içinde sıkışırken, yolcu olarak bulunan yaralı kardeşi D.D. (12) kendi imkanlarıyla araçtan çıkıp Bölükören köyüne giderek yardım istedi.

Köy sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ile jandarma ekipleri sevk edildi.

Araç içinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkartıldı.

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Bolu'da ağaca çarparak ikiye ayrılan otomobildeki 2 çocuk yaralandı

Bolu'da ağaca çarparak ikiye ayrılan otomobildeki 2 çocuk yaralandı

Bolu'da ağaca çarparak ikiye ayrılan otomobildeki 2 çocuk yaralandı

Bolu'da ağaca çarparak ikiye ayrılan otomobildeki 2 çocuk yaralandı

Bolu'da ağaca çarparak ikiye ayrılan otomobildeki 2 çocuk yaralandı

Bolu'da ağaca çarparak ikiye ayrılan otomobildeki 2 çocuk yaralandı

Bolu'da ağaca çarparak ikiye ayrılan otomobildeki 2 çocuk yaralandı

Bolu'da ağaca çarparak ikiye ayrılan otomobildeki 2 çocuk yaralandı

Bolu'da ağaca çarparak ikiye ayrılan otomobildeki 2 çocuk yaralandı

Bolu'da ağaca çarparak ikiye ayrılan otomobildeki 2 çocuk yaralandı

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trafik kazası Bolu Mengen

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