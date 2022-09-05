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Bolu'da gişelere çarpan hafif ticari araçtaki 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

05.09.2022 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaza nedeniyle araçların Anadolu Otoyolu'na girişleri tek gişeden sağlanıyor

Bolu'da hafif ticari aracın Gerede gişelerine çarpması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ağır yaralandı.

Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 16 SZ 425 plakalı hafif ticari araç, Anadolu Otoyolu'na girmeye çalıştığı sırada Gerede gişelerine çarptı.

Kazanın etkisiyle araçta bulunan 4 kişiden 3'ü olay yerinde hayatını kaybetti.

Ağır yaralanan 1 kişi ise sağlık ekiplerince Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Araçta bulunan fındıklar çevreye saçılırken, araçların otoyola girişleri tek gişeden sağlanıyor.

Polis ve savcılığın bölgedeki incelemeleri sürüyor.

Bolu'da gişelere çarpan hafif ticari araçtaki 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

- Kaza nedeniyle araçların Anadolu Otoyolu'na girişleri tek gişeden sağlanıyor

Bolu'da gişelere çarpan hafif ticari araçtaki 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Bolu'da gişelere çarpan hafif ticari araçtaki 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Bolu'da gişelere çarpan hafif ticari araçtaki 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Bolu'da gişelere çarpan hafif ticari araçtaki 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Bolu'da gişelere çarpan hafif ticari araçtaki 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Bolu'da gişelere çarpan hafif ticari araçtaki 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Bolu'da gişelere çarpan hafif ticari araçtaki 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Bolu'da gişelere çarpan hafif ticari araçtaki 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Bolu'da gişelere çarpan hafif ticari araçtaki 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Bolu'da gişelere çarpan hafif ticari araçtaki 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

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Hafif ticari araç anadolu otoyolu ölü yaralı

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