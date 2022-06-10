Bolu'da kümeste bulunan vaşak telef oldu

Merkeze bağlı Yeniçaydurt köyünde yaşayan Mahmut Çetin'in süs tavuğu beslediği kümeste dün bulunarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce korumaya alınan hasta olduğu belirtilen vaşak, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

- Tahniti yapılacak vaşak Abant'ta sergilenecek

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