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Bolu'da kümeste bulunan vaşak telef oldu

10.06.2022 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tahniti yapılacak vaşak Abant'ta sergilenecek

Bolu'da tavuk kümesinde bulunarak koruma altına alınan vaşak telef oldu.

Merkeze bağlı Yeniçaydurt köyünde yaşayan Mahmut Çetin'in süs tavuğu beslediği kümeste dün bulunarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce korumaya alınan hasta olduğu belirtilen vaşak, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Vaşağın, tahnit işlemlerinin ardından Abant Milli Park Müzesi'nde sergileneceği öğrenildi.

Bolu'da kümeste bulunan vaşak telef oldu

- Tahniti yapılacak vaşak Abant'ta sergilenecek

Bolu'da kümeste bulunan vaşak korumaya alındı

Bolu'da kümeste bulunan vaşak korumaya alındı

Bolu'da kümeste bulunan vaşak korumaya alındı

Bolu'da kümeste bulunan vaşak korumaya alındı

Bolu'da kümeste bulunan vaşak korumaya alındı

Bolu'da kümeste bulunan vaşak korumaya alındı

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