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Bolu'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı

17.07.2021 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı

D-100 kara yolunun Bolu Yeniçağa mevkisinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 8 yolcu yaralandı.

Kara yolunun Ankara istikametinde seyreden Tuncer D. idaresindeki 34 LDM 658 plakalı minibüs, Mengen kavşağında, Gülümser G'nin kullandığı WES GD 369 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, minibüsteki 8 yolcu yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Bolu'daki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Bolu'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Bolu'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Bolu'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 8 yaralı

Bolu'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 8 yaralı

Bolu'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 8 yaralı

Bolu'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 8 yaralı
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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Bolu

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