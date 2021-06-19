Bolu'da, PTT şubesinden 170 bin lira çaldığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.
Gölyüzü Mahallesi Dere Sokak'ta bulunan PTT şubesi çalışanları, sabah işe geldiklerinde kapının açık olduğunu fark etti.
Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.
PTTmatikten 150 bin, kasadan ise 20 bin lira olmak üzere toplam 170 bin liranın çalındığı tespit edildi.
Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hırsızlık şüphelisinin başka bir PTT şubesinin güvenlik görevlisi U.I. olduğunu belirledi.
Polis ekiplerince, çaldığı iddia edilen parayla saklandığı evde yakalanan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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Bolu'da PTT şubesinden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı