Meteoroloji İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği belirtilerek, vatandaşların olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, ıslanmamak için iş yerlerine sığındı ve araçlarında bekledi.

Bolu'da sağanak etkili oldu

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