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Bolu'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

11.06.2022 18:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kentte bir otomobilin üzerine ağaç devrildi, alt geçitleri ve birçok ev ve iş yerini su bastı

Bolu'da sağanak ve fırtına, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Kentte, öğleden sonra sağanak etkisini gösterdi.

Sağanak nedeniyle kent merkezindeki cadde ve sokaklar suyla kaplandı.

Borazanlar Mahallesi'ndeki rögarlar taşarken, araçlar yolda güçlükle ilerledi.

Yollarda biriken su nedeniyle kent merkezindeki birçok cadde kısa süreli ulaşıma kapandı.

Belediye ekipleri kapanan yolların ve alt geçitlerin ulaşıma açılması için su tahliye çalışması yürüttü.

Fırtınanın da etkisiyle Karaçayır Mahallesi'nde bir otomobilin üzerine ağaç devrilirken, otomobildeki 2 kişi yara alamadan kurtuldu.

Başta Sümer, Borazanlar, Tepecik, Sağlık, Beşkavaklar, Karamanlı, Karaçayır, Paşaköy ve Kültür mahalleleri olmak üzere çok sayıda iş yeri ve evin bodrum ile zemin katlarını su bastı.

İtfaiye ekipleri, su tahliye çalışmalarını sürdürüyor.

Mudurnu ilçesinde de sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Bolu'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

- Kentte bir otomobilin üzerine ağaç devrildi, alt geçitleri ve birçok ev ve iş yerini su bastı

Bolu'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Bolu'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Bolu'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Bolu'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Bolu'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Bolu'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Bolu'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Bolu'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Bolu'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Bolu'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

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