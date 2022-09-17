Öte yandan Bolu Valiliği tarafından mayıs ayında orman yangınlarıyla mücadele kapsamında başlatılan mangal yakma yasağının 15 Eylül itibarıyla sona ermesini fırsat bilen bazı vatandaşlar, mangal yakarak piknik yaptı.

Vatandaşlar Abant Milli Parkı'nda da yoğunluğa neden oldu. Abant'ı tercih eden vatandaşlar, göl çevresinde gezinti yaparak balık tuttu.

Bolu'da sıcak havadan bunalanlar doğayla iç içe vakit geçirdi

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