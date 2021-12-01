Abant ve Gölcük'ü ziyaret eden tatilciler, kar üzerinde yürüyüş yaptı, güzel manzara eşliğinde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant, Gölcük ve Yedigöller ile Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kar yağışı aralıklarla etkili oluyor.

Bolu'da tabiat parkları ile kayak merkezi beyaz örtüyle kaplandı

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