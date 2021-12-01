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Bolu'da tabiat parkları ile kayak merkezi beyaz örtüyle kaplandı

01.12.2021 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da tabiat parkları ile kayak merkezi beyaz örtüyle kaplandı

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant, Gölcük ve Yedigöller ile Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kar yağışı aralıklarla etkili oluyor.

Bölgede dün akşam saatlerinde başlayan sağanak, gece yerini kar yağışına bıraktı. Aralıklarla süren yağışla Abant ve Gölcük Tabiat Parkı, Yedigöller Milli Parkı ile kayak merkezinin bulunduğu Kartalkaya beyaza büründü.

Tabiat ve milli parklarda kar kalınlığı yer yer 8, Kartalkaya'da ise 10 santimetreye ulaştı.

Abant ve Gölcük'ü ziyaret eden tatilciler, kar üzerinde yürüyüş yaptı, güzel manzara eşliğinde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kartalkaya'daki kayak sezonunun, kar kalınlığının istenen seviyeye gelmesiyle açılması bekleniyor.

Bolu'da tabiat parkları ile kayak merkezi beyaz örtüyle kaplandı

Bolu'da tabiat parkları ile kayak merkezi beyaz örtüyle kaplandı

Bolu'da kar yağışı

Bolu'da kar yağışı

Bolu'da kar yağışı

Bolu'da kar yağışı

Bolu'da kar yağışı

Bolu'da kar yağışı

Bolu'da tabiat parkları ile kayak merkezi beyaz örtüyle kaplandı

Bolu'da tabiat parkları ile kayak merkezi beyaz örtüyle kaplandı

Bolu'da kar yağışı

Bolu'da kar yağışı

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Anahtar Kelimeler:
kar yağışı Bolu

Bolu Namaz Vakitleri 1 Aralık Çarşamba

İmsak
06:21
Sabah
07:51
Öğle
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İkindi
15:12
Akşam
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Yatsı
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Bolu Nöbetçi Eczaneler 1 Aralık Çarşamba

Derman Eczanesi
Merkez
Stad Eczanesi
Merkez
Çamlıbel Eczanesi
Gerede
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