Anadolu Otoyolu'nda takla atan cipteki 6 kişi hastaneye kaldırıldı.
Ankara istikametine seyreden Mustafa Y'nin kullandığı 34 DID 333 plakalı cip, Göynükören mevkisinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak takla attı.
Kazada sürücü ile araçtaki 5 kişi yaralandı.
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Bolu'da takla atan cipteki 6 kişi yaralandı
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