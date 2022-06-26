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Bolu'da takla atan cipteki 6 kişi yaralandı

26.06.2022 18:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da takla atan cipteki 6 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nda takla atan cipteki 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Ankara istikametine seyreden Mustafa Y'nin kullandığı 34 DID 333 plakalı cip, Göynükören mevkisinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak takla attı.

Kazada sürücü ile araçtaki 5 kişi yaralandı.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Bolu'da takla atan cipteki 6 kişi yaralandı

Bolu'da takla atan cipteki 6 kişi yaralandı

Bolu'da takla atan cipteki 6 kişi yaralandı

Bolu'da takla atan cipteki 6 kişi yaralandı

Bolu'da takla atan cipteki 6 kişi yaralandı

Bolu'da takla atan cipteki 6 kişi yaralandı

Bolu'da takla atan cipteki 6 kişi yaralandı

Bolu'da takla atan cipteki 6 kişi yaralandı

Bolu'da takla atan cipteki 6 kişi yaralandı

Bolu'da takla atan cipteki 6 kişi yaralandı

Bolu'da takla atan cipteki 6 kişi yaralandı

Bolu'da takla atan cipteki 6 kişi yaralandı

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