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Bolu'da traktörün römorkuna çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

19.09.2022 23:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da traktörün römorkuna çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde traktörün römorkuna çarpan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Mudurnu'dan Abant Milli Parkı istikametine giden Ahmet Ö. idaresindeki 14 LE 332 plakalı otomobil, Delice köyü mevkisinde önünde seyreden Emin F. idaresindeki traktörün römorkuna çarptı.

Kazada otomobilin sürücüsü ile yanında yolcu olarak bulunan Ahmet A. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mudurnu ve Bolu'da bulunan hastanelere sevk edildi.

Bolu'da traktörün römorkuna çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Bolu'da traktörün römorkuna çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Bolu'da traktörün römorkuna çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Bolu'da traktörün römorkuna çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Bolu'da traktörün römorkuna çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Bolu'da traktörün römorkuna çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Bolu'da traktörün römorkuna çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Bolu'da traktörün römorkuna çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Bolu Mudurnu

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