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Bolu'da UMKE'nin eğitim tatbikatı gerçeğini aratmadı

10.09.2021 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da UMKE'nin eğitim tatbikatı gerçeğini aratmadı

Bolu'da, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) aday kursiyerlere yönelik eğitim tatbikatı gerçekleştirildi.

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren UMKE gönüllüsü olmak isteyen sağlık personeline yönelik eğitim verildi.

Bolu Karaköy Mahallesi'nde bulunan UMKE istasyonunda gerçekleşen ve 5 gün süren eğitimde, Bolu, Karabük, Zonguldak ve Bartın'dan gelen 20 kursiyere temel medikal kurtarma konusunda bilgi verildi.

Eğitim kapsamında gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği kaza yapan araçtan kurtarma, göçük altından kurtarma ve ormanlık alanda yüksekten düşme olayına müdahale edildi.

Katılımcıların üstün performans sergilediği tatbikat gerçeğini aratmadı.

Kursu başarıyla tamamlayan 20 UMKE gönüllüsü adayının 25-27 Ekim tarihlerinde Karabük'te yapılacak Temel Eğitim Kampı'nın ardından UMKE personeli olacağı belirtildi.

Bolu'da UMKE'nin eğitim tatbikatı gerçeğini aratmadı

Bolu'da UMKE'nin eğitim tatbikatı gerçeğini aratmadı

Bolu'da UMKE'nin eğitim tatbikatı gerçeğini aratmadı

Bolu'da UMKE'nin eğitim tatbikatı gerçeğini aratmadı

Bolu'da UMKE'nin eğitim tatbikatı gerçeğini aratmadı

Bolu'da UMKE'nin eğitim tatbikatı gerçeğini aratmadı

Bolu'da UMKE'nin eğitim tatbikatı gerçeğini aratmadı

Bolu'da UMKE'nin eğitim tatbikatı gerçeğini aratmadı

Bolu'da UMKE'nin eğitim tatbikatı gerçeğini aratmadı

Bolu'da UMKE'nin eğitim tatbikatı gerçeğini aratmadı

Bolu'da UMKE'nin eğitim tatbikatı gerçeğini aratmadı

Bolu'da UMKE'nin eğitim tatbikatı gerçeğini aratmadı
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