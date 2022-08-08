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Bolu'da villa bahçesinde bulunan iki tarihi sütun yetkililerce teslim alındı

08.08.2022 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da villa bahçesinde bulunan iki tarihi sütun yetkililerce teslim alındı

Bolu'da bir villanın bahçesinde bulunan ve 250 yıllık olduğu değerlendirilen 2 sütun, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bahçesine getirildi.

Merkeze bağlı Gövem köyünde bir villanın bahçesinde 3 Ağustos'ta bulunarak koruma altına alındıktan sonra köyde muhafaza edilen 2 tarihi sütunla ilgili müdürlük ekiplerince başlatılan çalışma tamamlandı.

Çalışmanın ardından sütunlar iş makinesi yardımıyla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne getirilerek muhafaza altına alındı.

Sütunların bir süre önce yapılan yol çalışması sırasında ortaya çıktığı, buradan alınarak villanın bahçesine bırakıldığı öğrenilmişti.

Bolu'da villa bahçesinde bulunan iki tarihi sütun yetkililerce teslim alındı

Bolu'da villa bahçesinde bulunan iki tarihi sütun yetkililerce teslim alındı

Bolu'da villa bahçesinde bulunan iki tarihi sütun yetkililerce teslim alındı

Bolu'da villa bahçesinde bulunan iki tarihi sütun yetkililerce teslim alındı

Bolu'da villa bahçesinde bulunan 2 tarihi sütun yetkililerce teslim alındı

Bolu'da villa bahçesinde bulunan 2 tarihi sütun yetkililerce teslim alındı

Bolu'da villa bahçesinde bulunan 2 tarihi sütun yetkililerce teslim alındı

Bolu'da villa bahçesinde bulunan 2 tarihi sütun yetkililerce teslim alındı

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