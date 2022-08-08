Bolu'da bir villanın bahçesinde bulunan ve 250 yıllık olduğu değerlendirilen 2 sütun, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bahçesine getirildi.

Bolu'da villa bahçesinde bulunan iki tarihi sütun yetkililerce teslim alındı

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