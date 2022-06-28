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Bolu'nun Mengen ilçesinde su taşkınları meydana geldi

28.06.2022 01:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağanak nedeniyle çay ve derelerin taşması sonucu bölgedeki bazı evlerden vatandaşların tahliyesine başlandı

Bolu'nun Mengen ilçesinde çay ve derelerin taşması sonucu bölgedeki bazı evlerden vatandaşların tahliyesine başlandı.

İlçede iki gündür devam eden sağanak, akşam saatleri itibarıyla etkisini artırdı.

Sağanak nedeniyle ilçe merkezinden geçen Türk Beyli Çayı, Mengen Çayı ve Sazlar Deresi taştı. Sazlar Deresi'nin taşmasıyla Sazlar köyü ile Yörükler Mahallesi'nde evler tedbir amaçlı boşatılmaya başlandı.

Taşan çay ve dere nedeniyle birçok ev sular altında kaldı.

Bolu Valisi Erkan Kılıç, Kaymakam Ekrem Ender Ergün ve Belediye Başkanı Turhan Bulut, taşkının yaşandığı bölgede yapılan çalışmaları inceledi ve yetkililerden bilgi aldı.

Bolu'nun Mengen ilçesinde su taşkınları meydana geldi

- Sağanak nedeniyle çay ve derelerin taşması sonucu bölgedeki bazı evlerden vatandaşların tahliyesine başlandı

Bolu'nun Mengen ilçesindeki Türkbeyli Çayı taştı

Bolu'nun Mengen ilçesindeki Türkbeyli Çayı taştı

Bolu'nun Mengen ilçesindeki Türkbeyli Çayı taştı

Bolu'nun Mengen ilçesindeki Türkbeyli Çayı taştı

Bolu'nun Mengen ilçesindeki Türkbeyli Çayı taştı

Bolu'nun Mengen ilçesindeki Türkbeyli Çayı taştı

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