Bolu'nun Mengen ilçesinde su taşkınları meydana geldi

Bolu Valisi Erkan Kılıç, Kaymakam Ekrem Ender Ergün ve Belediye Başkanı Turhan Bulut, taşkının yaşandığı bölgede yapılan çalışmaları inceledi ve yetkililerden bilgi aldı.

- Sağanak nedeniyle çay ve derelerin taşması sonucu bölgedeki bazı evlerden vatandaşların tahliyesine başlandı

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