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Boluspor, Tuzlaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

23.09.2022 19:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Boluspor kaptanı Gökhan Karadeniz: "Tuzlaspor maçına çok iyi bir şekilde hazırlanıp çıkacağız inşallah"

Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor, milli aranın ardından oynayacağı Tuzlaspor maçı hazırlıklarına devam etti.

Kulübün Karaçayır Mahallesi'nde bulunan tesislerdeki antrenmana koşuyla başlayan futbolcular, daha sonra 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı.

Teknik direktör Sait Karafırtınalar koordinesinde gerçekleştirilen antrenman yarı sahada çift kale maçın ardından sona erdi.

Antrenman öncesinde gazetecilere açıklamada bulunan Boluspor'un kaptanı Gökhan Karadeniz, ligin ilk haftalarının kendileri için çok güzel geçtiğini söyledi.

Ligin başında iyi rakiplerle oynadıklarını dile getiren Karadeniz, "Bizim için ilk 5 hafta gerçekten çok iyi geçti. Takım olarak güzel bir uyum yakaladık. Yeni bir takımız. Çok yeni transfer geldi. Geçen seneden kalan az sayıda kişiyiz. İnşallah bundan sonraki haftalarda da devamı gelir." diye konuştu.

Gökhan Karadeniz, geçen sezon Boluspor'a transfer olurken şampiyonluk amacı ile geldiğini belirterek, "Amacım Bolu'yu şampiyon yapıp bir üst lige çıkartmak. Dediğim gibi şehirle de kanımız uyuştu. Geçekten çok sevdim. Daha önce başka takımlarda oynarken de oynamak istediğim bir kulüptü burası. Kafa olarak, fiziksel olarak her şeyimle buradayım. Bu takımın şampiyonluğu için elimden ne geliyorsa yapacağım inşallah." ifadesini kullandı.

Bay geçen hafta ile milli takım arasının üst üste gelmesinin kendileri açısından çok güzel olduğunu da anlatan Karadeniz, "Bu ara bizim için güzel bir süre oldu çalışma anlamında. Çok da iyi geçirdiğimizi düşünüyorum. İyi bir şekilde çalıştık. Tuzlaspor maçına çok iyi bir şekilde hazırlanıp çıkacağız inşallah." şeklinde görüş belirtti.

Boluspor, Tuzlaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

- Boluspor kaptanı Gökhan Karadeniz: "Tuzlaspor maçına çok iyi bir şekilde hazırlanıp çıkacağız inşallah"

Boluspor, Tuzlaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Boluspor, Tuzlaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Boluspor, Tuzlaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Boluspor, Tuzlaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Boluspor, Tuzlaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Boluspor, Tuzlaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Boluspor, Tuzlaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Boluspor, Tuzlaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Boluspor, Tuzlaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Boluspor, Tuzlaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Boluspor Tuzlaspor Bolu spor toto 1.lig

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