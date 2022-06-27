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Boluspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı

27.06.2022 17:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teknik direktör Sait Karafırtınalar: - "Bu sene çok zorlu bir lig geçecek. Yukarıdan düşenler, aşağıdan gelenler çok güçlü. Onlarla mücadele edebilmemiz için transfer şarttı"

Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Kırmızı beyazlı ekip, Karaçayır Mahallesi'nde bulunan antrenman sahasında teknik direktör Sait Karafırtınalar yönetiminde, sağanak altında yeni sezon çalışmalarına start verdi.

İlk antrenmanda Boluspor, düz koşu, 5'e 2, teknik ve taktik ağırlıklı çalışma yaptı.

- Karafırtınalar: "Bu sene çok zorlu bir lig geçecek"

Basın mensuplarına açıklama yapan teknik direktör Sait Karafırtınalar, yeni sezonun camiaya ve takıma hayırlı olması temennisinde bulundu.

"Burada çok güzel şeyler yaşadık. Daha iyilerini yaşamak için geldik." diyen Karafırtınalar, "Camiayla birlikte güzel şeylere imza atmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Karafırtınalar, transfer çalışmalarının devam ettiğini aktararak, "Takıma 3-4 tane daha oyuncu almak istiyoruz. Bu sene çok zorlu bir lig geçecek. Yukarıdan düşenler, aşağıdan gelenler çok güçlü. Onlarla mücadele edebilmemiz için transfer şarttı." şeklinde konuştu.

Takımdan ayrılan oyuncuların bulunduğunu belirten Karafırtınalar, "Yeni gelenler mutlaka açığı dolduracaktır. Çok kısa sürede uyumu halledip, başarılı olmak istiyoruz." dedi.

Karafıtınalar, hazırlıklar için 6-7 haftanın yeterli olacağını vurgulayarak, ilk etapta sadece bir hazırlık maçı yapmayı düşündüklerini kaydetti.

Kurban Bayramı'nın ardından 2 hazırlık maçı gerçekleştirmeyi planladıklarını vurgulayan Karafırtınalar, lig öncesi bir tane daha hazırlık maçı oynayıp, sezona en iyi şekilde başlamayı amaçladıklarını sözlerine ekledi.

Boluspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı

- Teknik direktör Sait Karafırtınalar: - "Bu sene çok zorlu bir lig geçecek. Yukarıdan düşenler, aşağıdan gelenler çok güçlü. Onlarla mücadele edebilmemiz için transfer şarttı"

Boluspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı

Boluspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı

Boluspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı

Boluspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı

Boluspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı

Boluspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı

Boluspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı

Boluspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı

Boluspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı

Boluspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı

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