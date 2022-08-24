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Boluspor'da Altınordu maçının hazırlıkları sürüyor

24.08.2022 18:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teknik direktör Sait Karafırtınalar: - "Gençlerbirliği, Altınordu takımıyla kendi evinde 3-3 berabere kaldı. En az onlar kadar tehlikeli ve koşan bir takımla oynayacağız"

Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, 27 Ağustos Cumartesi günü Altınordu ile yapacakları maç için ciddi bir şekilde hazırlandıklarını söyledi.

Kırmızı-beyazlı ekip, Altınordu karşılaşmasının hazırlıklarını kulüp tesislerinde Karafırtınalar gözetiminde sürdürüyor.

Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Karafırtınalar, "Gençlerbirliği, Altınordu takımıyla kendi evinde 3-3 berabere kaldı. En az onlar kadar tehlikeli ve koşan bir takımla oynayacağız." dedi.

Karafırtınalar, ilk 5 haftanın önemine değinerek, "Takımlar oturduğunda çok daha farklı skorlar çıkacaktır. İçeride oynamak ve geri düştüğünde açılarak oynamak çok riskliydi. Bu hatayı bu hafta yaptık. Altınordu karşısında yapmayacağız. Mutlaka önlemlerimizi alacağız. İyi bir maç olacak. Geçen haftayı telafi edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Manisa FK ve Gençlerbirliği maçlarında 2 oyuncusunun kırmızı kart gördüğünü hatırlatan Karafırtınalar, "Bir tanesi pozisyon icabı görülen ama diğeri tamamen sorumsuzlukla alakalı. Onunla ilgili kulübün yaptırımı neyse mutlaka uygulanacaktır. Bundan sonra yapan oyuncular için de aynı şey devam edecek. Temennimiz bir daha olmaması. Kolay bir şey değildi. Gençlerbirliği maçında yaklaşık 60 dakika 10 kişi oynadık. Bundan sonra inşallah olmaz." şeklinde konuştu.

Boluspor'da Altınordu maçının hazırlıkları sürüyor

- Teknik direktör Sait Karafırtınalar: - "Gençlerbirliği, Altınordu takımıyla kendi evinde 3-3 berabere kaldı. En az onlar kadar tehlikeli ve koşan bir takımla oynayacağız"

Boluspor'da Altınordu maçının hazırlıkları sürüyor

Boluspor'da Altınordu maçının hazırlıkları sürüyor

Boluspor'da Altınordu maçının hazırlıkları sürüyor

Boluspor'da Altınordu maçının hazırlıkları sürüyor

Boluspor'da Altınordu maçının hazırlıkları sürüyor

Boluspor'da Altınordu maçının hazırlıkları sürüyor

Boluspor'da Altınordu maçının hazırlıkları sürüyor

Boluspor'da Altınordu maçının hazırlıkları sürüyor

Boluspor'da Altınordu maçının hazırlıkları sürüyor

Boluspor'da Altınordu maçının hazırlıkları sürüyor

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