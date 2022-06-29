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Boluspor'da yeni sezon hazırlıkları

29.06.2022 18:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Boluspor'da yeni sezon hazırlıkları

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Boluspor, teknik ve taktik ağırlıklı çalışma yaparak yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Karaçayır Mahallesi'nde bulunan kulüp tesislerinde kırmızı-beyazlı ekip, teknik direktör Sait Karafırtınalar yönetiminde antrenman yaptı.

Düz koşu ile açma germe çalışmasının ardından takım, pas çalışması gerçekleştirdi. Yaklaşık 1,5 saat süren idmanda teknik direktör Karafırtınalar, oyuncularını sık sık uyardı.

Boluspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Boluspor'da yeni sezon hazırlıkları

Boluspor'da yeni sezon hazırlıkları

Boluspor'da yeni sezon hazırlıkları

Boluspor'da yeni sezon hazırlıkları

Boluspor'da yeni sezon hazırlıkları

Boluspor'da yeni sezon hazırlıkları

Boluspor'da yeni sezon hazırlıkları

Boluspor'da yeni sezon hazırlıkları

Boluspor'da yeni sezon hazırlıkları

Boluspor'da yeni sezon hazırlıkları

Boluspor'da yeni sezon hazırlıkları

Boluspor'da yeni sezon hazırlıkları

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