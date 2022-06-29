Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Boluspor, teknik ve taktik ağırlıklı çalışma yaparak yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Karaçayır Mahallesi'nde bulunan kulüp tesislerinde kırmızı-beyazlı ekip, teknik direktör Sait Karafırtınalar yönetiminde antrenman yaptı.
Düz koşu ile açma germe çalışmasının ardından takım, pas çalışması gerçekleştirdi. Yaklaşık 1,5 saat süren idmanda teknik direktör Karafırtınalar, oyuncularını sık sık uyardı.
Boluspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Boluspor'da yeni sezon hazırlıkları
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz