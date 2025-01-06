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  4. Bomba iddia! Ünlü futbolcu Barış Alper Yılmaz o isimle aşk mı yaşıyor? Güzelliğiyle herkesi büyüledi...

Bomba iddia! Ünlü futbolcu Barış Alper Yılmaz o isimle aşk mı yaşıyor? Güzelliğiyle herkesi büyüledi...

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
06.01.2025 22:38
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Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Barış Alper Yılmaz'ın yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. O güzel isimle birlikte olduğu konuşuluyor. Kim olduğu ortaya çıkan sevgilisi ise güzelliğiyle görenleri kendine hayran bıraktı.

Galatasaray ve milli takımın yıldız futbolcusu Barış Alper Yılmaz, futbol kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündeme gelen bir isim.

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Takım arkadaşı Metehan Baltacı ile bir mekan çıkışı 3 kız arkadaşıyla görüntülenen Yılmaz'ın yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.

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GÖNLÜNÜ O İSME Mİ KAPTIRDI?

Ünlü futbolcunun modellik yapan Simge Esin'le aşk yaşadığı konuşuluyor. Magazin dünyasına bomba gibi düşen bu haberin ardından sevgilisi olduğu iddia edilen Simge Esin merak edildi. Bazı taraftarlar soluğu Simge Esin'in profilinde aldı.

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SİMGE ESİN KİMDİR?

Oda TV'de yer alan bilgilere göre Bahçeşehir Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünden 2021’yılında mezun olan Simge Esin, 3 aylık stajyerliğini Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu TV8’de yaptı. The Kingdom İstanbul’da 1 yıl 1 ay marka müdürü olarak çalışan Simge’nin daha sonra modelliğe geçtiği öğrenildi. İngilizce de konuşan Simge Esin’in birçok markanın modelliğini yaptığı aktarıldı.

Anahtar Kelimeler:
Barış Alper Yılmaz
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