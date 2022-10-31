'Bonservisini hemen alalım!' Fenerbahçe'de istenmedi, yeni takımında şov yapıyor!

Fenerbahçe'den bu sezon çeşitli kulüplere kiralanan futbolcular gösterdikleri performansla dikkat çekiyor. Sarı - lacivertlilerin bu sezon kadro yapılanması doğrultusunda kiralık olarak başka takımlara gönderdiği Mergim Berisha, Dimitris Pelkas, Mbwana Samatta, Burak Kapacak, Tiago Çukur ve Eyüp Akcan’ın gösterdiği performanslar, sarı-lacivertliler tarafından yakından takip edilip teknik heyete futbolcular hakkında rapor veriliyor.
FENERBAHÇE'DEN KİRALANANLAR NELER YAPTI?
DIMITRIS PELKAS
Fenerbahçe'nin Yunan futbolcusu Dimitris Pelkas, İngiltere Championship takımı Hull City’e kiralanmıştı. City formasıyla ligde 10 maçta 627 dakika forma giyen 29 yaşındaki futbolcu, 1 gol ve 1 asistlik katkı verdi.
TIAGO ÇUKUR
Fenerbahçe’nin yeni transferlerinden 19 yaşındaki Tiago Çukur, Belçika 2. Lig ekibi FCV Dender’e kiralandı. 8 müsabakada 575 dakika top koşturan Çukur, takımı adına 2 gol kaydetti. 19 yaşındaki futbolcu, gösterdiği performansla takım içerisinde en dikkat çeken oyuncular arasında bulunuyor.
MBWANA SAMATTA
Genk’e kiralanan Tanzanyalı forvet Mbwana Samatta ise ligde henüz bekleneni veremedi. 10 müsabakada 1 gol atan 29 yaşındaki futbolcu, toplamda 218 dakika sahada kaldı.
BURAK KAPACAK
Fenerbahçe'nin genç futbolcularından Burak Kapacak, sarı-lacivertli ekipten Fatih Karagümrük’e kiralanmıştı. Karagümrük formasıyla 4 maçta 44 dakika süre alan 22 yaşındaki futbolcu, attığı tek golü de Fenerbahçe karşısında buldu. Kapacak, sakatlığı sebebiyle ligin son 3 haftasında kadroda yer almadı.
MERGIM BERISHA
Almanya Bundesliga ekibi Augsburg’a kiralanan Alman forvet Mergim Berisha, takımıyla ligde 7 müsabakada forma giydi. Toplamda 579 dakika sahada kalan 24 yaşındaki futbolcu, 2 gol, 4 asistlik bir performansa imza attı. Berisha, özellikle ligin 7. haftasında Augsburg’un, Bayern Münih’i 1-0 yendiği maçta attığı golle dikkatleri üzerine çekmişti.