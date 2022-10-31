'Bonservisini hemen alalım!' Fenerbahçe'de istenmedi, yeni takımında şov yapıyor!

Fenerbahçe'den bu sezon çeşitli kulüplere kiralanan futbolcular gösterdikleri performansla dikkat çekiyor. Sarı - lacivertlilerin bu sezon kadro yapılanması doğrultusunda kiralık olarak başka takımlara gönderdiği Mergim Berisha, Dimitris Pelkas, Mbwana Samatta, Burak Kapacak, Tiago Çukur ve Eyüp Akcan’ın gösterdiği performanslar, sarı-lacivertliler tarafından yakından takip edilip teknik heyete futbolcular hakkında rapor veriliyor.