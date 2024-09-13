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  4. Boşanma aşamasındalardı! Ünlü rapçi Cardi B. üçüncü kez anne oldu!

Boşanma aşamasındalardı! Ünlü rapçi Cardi B. üçüncü kez anne oldu!

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
13.09.2024 23:46
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Dünyaca ünlü rap sanatçısı Cardi B, daha önce defalarca aldatılma iddiası üzerine boşanma davası açmış ancak daha sonra davadan vazgeçmişti. Cardi B ile 7 yıllık eşi rapçi Offset bu kez kesin boşanma kararı aldığını açıkladı. Ünlü rapçi bu kararı aldıkları sırada üçüncü kez anne olmaya hazırlandığını da duyurmuştu. Cardi B üçüncü bebeğini dünyaya getirdi.

Rrapçi çift Cardi B. ile Offset'in ayrılık kararı çok konuşulmuştu. Bu haberin yanı sıra boşanma aşamasındaki Cardi B'nin aynı zamanda hamile olduğu da ortaya çıkmıştı. Ünlü rapçi üçüncü doğumunu gerçekleştirdi.

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Rapçi çift Cardi B ve Offset 2017 yılında hayatlarını birleştirmişti. 

Çiftin 6 yaşındaki Kulture ve 2 yaşındaki Wave adında iki çocuğu var.

Birçok kez aldatılma söylentileri üzerine boşanma davası açan Cardi B daha sonra davadan vazgeçmişti.

Cardi B, 7 yıllık eşinden kesin olarak boşanma kararı aldığını açıkladı. 

Ayrılık karaı alan Cardi B. aynı zamanda üçüncü kez hamile olduğunu da duyurmuştu.

Anahtar Kelimeler:
Cardi b Offset
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