Boşanma aşamasındalardı! Ünlü rapçi Cardi B. üçüncü kez anne oldu!

Rrapçi çift Cardi B. ile Offset'in ayrılık kararı çok konuşulmuştu. Bu haberin yanı sıra boşanma aşamasındaki Cardi B'nin aynı zamanda hamile olduğu da ortaya çıkmıştı. Ünlü rapçi üçüncü doğumunu gerçekleştirdi.