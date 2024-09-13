Boşanma aşamasındalardı! Ünlü rapçi Cardi B. üçüncü kez anne oldu!

Rrapçi çift Cardi B. ile Offset'in ayrılık kararı çok konuşulmuştu. Bu haberin yanı sıra boşanma aşamasındaki Cardi B'nin aynı zamanda hamile olduğu da ortaya çıkmıştı. Ünlü rapçi üçüncü doğumunu gerçekleştirdi.
Rapçi çift Cardi B ve Offset 2017 yılında hayatlarını birleştirmişti.
Çiftin 6 yaşındaki Kulture ve 2 yaşındaki Wave adında iki çocuğu var.
Birçok kez aldatılma söylentileri üzerine boşanma davası açan Cardi B daha sonra davadan vazgeçmişti.
Cardi B, 7 yıllık eşinden kesin olarak boşanma kararı aldığını açıkladı.
Ayrılık karaı alan Cardi B. aynı zamanda üçüncü kez hamile olduğunu da duyurmuştu.