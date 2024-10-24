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Böyle bir gol ne görüldü, ne duyuldu! Haaland'dan insanüstü vuruş... 'Fizik kurallarına aykırı'

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
24.10.2024 07:26
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. hafta mücadelesine Manchester City, sahasında Sparta Prag ile karşı karşıya geldi. 5-0 Manchester City'nin üstünlüğü ile tamamlanan mücadelede Erling Haaland'ın 58. dakikada attığı muhteşem gol geceye damga vurdu. İşte detaylar...

Erling Haaland

Erling Haaland

NOR Norveç
Yaş: 24 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Manchester City
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 3. hafta mücadeleleri ile sürerken İngiliz devi Manchester City, sahasında Sparta Prag ile karşı karşıya geldi. Etihad Stadyumu'nda tam 5 golün atıldığı mücadelede kazanan 5-0'lık Manchester City oldu.

HAALAND DUBLE YAPTI

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İngiliz ekibin galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Phil Foden, 58 ve 68. dakikalarda Erling Haaland, 64. dakikada John Stones ve 88. dakikada penaltıdan Matheus Nunes attı.

FİZİK KURALLARINA AYKIRI VURUŞ!

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Manchester City'nin yıldız ismi Haaland'ın 58. dakikada attığı gol ise geceye adeta damga vurdu. Sağ taraftan yapılan ortada ceza sahası içinde topa yükselen Haaland havada topuğuyla enfes bir gole imza attı. Süper yıldızın bu golü izleyenlerin ağzını açık bırakırken 'Bu adam insan olamaz' yorumları yapılmasına neden oldu.

İŞTE O ANLAR...

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