Böyle bir gol ne görüldü, ne duyuldu! Haaland'dan insanüstü vuruş... 'Fizik kurallarına aykırı'

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 3. hafta mücadeleleri ile sürerken İngiliz devi Manchester City, sahasında Sparta Prag ile karşı karşıya geldi. Etihad Stadyumu'nda tam 5 golün atıldığı mücadelede kazanan 5-0'lık Manchester City oldu.

HAALAND DUBLE YAPTI

İngiliz ekibin galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Phil Foden, 58 ve 68. dakikalarda Erling Haaland, 64. dakikada John Stones ve 88. dakikada penaltıdan Matheus Nunes attı.

FİZİK KURALLARINA AYKIRI VURUŞ!

Manchester City'nin yıldız ismi Haaland'ın 58. dakikada attığı gol ise geceye adeta damga vurdu. Sağ taraftan yapılan ortada ceza sahası içinde topa yükselen Haaland havada topuğuyla enfes bir gole imza attı. Süper yıldızın bu golü izleyenlerin ağzını açık bırakırken 'Bu adam insan olamaz' yorumları yapılmasına neden oldu.

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