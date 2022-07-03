YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. "Boyutların Diyaloğu" adlı sergi İstanbul'da sanatseverlerle buluştu

"Boyutların Diyaloğu" adlı sergi İstanbul'da sanatseverlerle buluştu

03.07.2022 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Boyutların Diyaloğu" adlı sergi İstanbul'da sanatseverlerle buluştu

İSTANBUL (AA) - Suriyeli ressam Faruk Muhammed'in "Boyutların Diyaloğu" adlı resim sergisi İstanbul'da sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Viyana'da yaşayan sanatçının eserleri temmuz ayı boyunca Kelimat Sanat Galerisi'nde görülebilecek.

Sergiye ilişkin AA muhabirine konuşan Kelimat Sanat Evi Sanat Direktörü Adnan Al Ahmed, Faruk Muhammed'in eserlerini yıllar önce Halep'te de sergilediğini söyledi.

Al Ahmed, Muhammed'in eserlerinde 4 mevsimin izlerini görebilmenin mümkün olduğuna işaret ederek, "Sanatıyla adeta Viyana'da yeniden doğdu. Akademik eğitimine devam ediyor. Tabiat resimleri yapıyor. Ben onun tablolarında çocukluğumdaki Halep şehrini görüyorum. Muhammed, yaptığı tablolarda adeta içindeki yeni çocukla Halep'e ve Viyana'ya bakıyor." ifadelerini kullandı.

Sanatçının 13 eserine sergide yer verdiklerini belirten Adnan Al Ahmed, gurbetteki bir sanatçının hatıralarını nasıl yaşattığını merak edenlerin bu sergiyi görmeleri gerektiğini dile getirdi.

Kelimat Sanat Galerisi'nde, ağustos ayında ise Iraklı çağdaş sanatçıların eserlerinin yer aldığı sergi sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

"Boyutların Diyaloğu" adlı sergi İstanbul'da sanatseverlerle buluştu

"Boyutların Diyaloğu" adlı sergi İstanbul'da sanatseverlerle buluştu

"Boyutların Diyaloğu" adlı sergi sanatseverlerle buluştu

"Boyutların Diyaloğu" adlı sergi sanatseverlerle buluştu

"Boyutların Diyaloğu" adlı sergi sanatseverlerle buluştu

"Boyutların Diyaloğu" adlı sergi sanatseverlerle buluştu

"Boyutların Diyaloğu" adlı sergi sanatseverlerle buluştu

"Boyutların Diyaloğu" adlı sergi sanatseverlerle buluştu

"Boyutların Diyaloğu" adlı sergi sanatseverlerle buluştu

"Boyutların Diyaloğu" adlı sergi sanatseverlerle buluştu

"Boyutların Diyaloğu" adlı sergi sanatseverlerle buluştu

"Boyutların Diyaloğu" adlı sergi sanatseverlerle buluştu

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
sergi

İstanbul Namaz Vakitleri 3 Temmuz Pazar

İmsak
03:31
Sabah
05:30
Öğle
13:13
İkindi
17:13
Akşam
20:47
Yatsı
22:37

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 3 Temmuz Pazar

Büyükada Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Kaya Eczanesi
Arnavutkoy
Hadımköy Eczanesi
Arnavutkoy
Aslı Arnavutköy Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çocuklarını açıklıktan öldürdüler! “Hiçbir şey yememiş”

Çocuklarını açıklıktan öldürdüler! “Hiçbir şey yememiş”

Sevgilisiyle aşk pozunu paylaştı! "Hep ol yanımda"

Sevgilisiyle aşk pozunu paylaştı! "Hep ol yanımda"

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Genç sevgiliye romantik sözler! "Çok şey yazarım ama..."

Genç sevgiliye romantik sözler! "Çok şey yazarım ama..."

Hızlı kilo vermek zor değil! Metabolizmanız için...

Hızlı kilo vermek zor değil! Metabolizmanız için...

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.