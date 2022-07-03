"Boyutların Diyaloğu" adlı sergi İstanbul'da sanatseverlerle buluştu

İSTANBUL (AA) - Suriyeli ressam Faruk Muhammed'in "Boyutların Diyaloğu" adlı resim sergisi İstanbul'da sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Viyana'da yaşayan sanatçının eserleri temmuz ayı boyunca Kelimat Sanat Galerisi'nde görülebilecek.

Sergiye ilişkin AA muhabirine konuşan Kelimat Sanat Evi Sanat Direktörü Adnan Al Ahmed, Faruk Muhammed'in eserlerini yıllar önce Halep'te de sergilediğini söyledi.

Al Ahmed, Muhammed'in eserlerinde 4 mevsimin izlerini görebilmenin mümkün olduğuna işaret ederek, "Sanatıyla adeta Viyana'da yeniden doğdu. Akademik eğitimine devam ediyor. Tabiat resimleri yapıyor. Ben onun tablolarında çocukluğumdaki Halep şehrini görüyorum. Muhammed, yaptığı tablolarda adeta içindeki yeni çocukla Halep'e ve Viyana'ya bakıyor." ifadelerini kullandı.

Sanatçının 13 eserine sergide yer verdiklerini belirten Adnan Al Ahmed, gurbetteki bir sanatçının hatıralarını nasıl yaşattığını merak edenlerin bu sergiyi görmeleri gerektiğini dile getirdi.

Kelimat Sanat Galerisi'nde, ağustos ayında ise Iraklı çağdaş sanatçıların eserlerinin yer aldığı sergi sanatseverlerin beğenisine sunulacak.