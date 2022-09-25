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"Bozkırın tezenesi"nin oğlu Hüseyin Ertaş, babasına ait türküleri ilk defa seslendirdi

25.09.2022 22:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Bozkırın tezenesi"nin oğlu Hüseyin Ertaş, babasına ait türküleri ilk defa seslendirdi

KIRŞEHİR (AA) - Halk ozanı Neşet Ertaş'ın oğlu Hüseyin Ertaş, Kırşehir'deki anma programında bağlamasıyla babasına ait türküleri ilk kez seslendirdi.

UNESCO Uluslararası Neşet Ertaş 10. Yıl Anma Programı için Kırşehir'e gelen Hüseyin Ertaş, Cacabey Meydanı'nda düzenlenen konser programına katıldı.

Burada konser veren sanatçıları dinleyen Hüseyin Ertaş, daha sonra oğlu Kerem Neşet Ertaş ile sahneye çıkarak bağlamasıyla babasına ve dedesine ait türküleri seslendirdi.

Hüseyin Ertaş, burada yaptığı konuşmada, kendisinin sanatçı olmadığını, geçmişte babasına yardım etmek maksadıyla müzikle ilgilendiğini söyledi.

İlk zamanlar babasının yanında darbuka, daha sonra da bağlama çaldığını belirten Ertaş, "Babamı rahatlatmak için bu işe başladım. Babamın sazını alıp hayatta sahneye çıkmadım. Çıkmaya cüret etmedim. Cesaret başka cüret başka bir şeydir. Babamın oğlundan iyi bir şeyler bekler insanlar. Biz de o iyi şeyler yok. Babamın adına gölge düşmesin diye ben babamın sazını alıp sahneye çıkmadım." dedi.

Babası vefat ettikten sonra sadece kızlarının düğününde aile arasında birkaç parçasını çalıp söylediğini ifade eden Ertaş, şöyle devam etti:

"Bugün de aile arasında sayılırız çünkü Kırşehir bizim evimiz. Sizler de bizim ailemizsiniz. Babam hastalandı, ben saz çalmayı bıraktım. Babam gitti, hiçbir müzik aletini elime almadım. 5 sene boyunca sürdü bu. Müzik bile dinlemedim. Biz profesyonel sanatçı değiliz. Ben babamın türküsünü söyleyemiyorum, ben ağlıyorum açıkçası."

Bozlak ustasının birçok türkü ve ezgisi bulunduğuna işaret eden Hüseyin Ertaş, "Kaç türkünüz var dendiği zaman, 'Kaç tane olduğunu bilmem, halkımız kaç tanesini sevdiyse, konserlerde kaç tanesini isterse o kadar türküm var.' derdi, gerisini bir anlamda çöpe atardı." diye konuştu.

Halk ozanı Neşet Ertaş'ın yakın dostu ve adına kitap yazan sanatçı Bayram Bilge Tokel, konser sonrasında Hüseyin Ertaş'a babasının resminin olduğu tablo hediye etti.

Hüseyin Ertaş'ın güzel bir sahne performansı sergilediğini belirten Tokel, "Türkülerin babası Neşet Ertaş'ın sevgili evladı Hüseyin Ertaş, babasının en baba türkülerini söyledi. Büyük bir ustalıkla, yetkinlikle tıpkı babası gibi yüreğinden, gönlünden gelerek okudu." diye konuştu.

Programa, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Neşet Ertaş'ın kızları Döne ve Canan Ertaş, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Bozkırın tezenesi"nin oğlu Hüseyin Ertaş, babasına ait türküleri ilk defa seslendirdi

"Bozkırın tezenesi"nin oğlu Hüseyin Ertaş, babasına ait türküleri ilk defa seslendirdi

"Bozkırın tezenesi"nin oğlu Hüseyin Ertaş, babasına ait türküleri ilk defa seslendirdi

"Bozkırın tezenesi"nin oğlu Hüseyin Ertaş, babasına ait türküleri ilk defa seslendirdi

"Bozkırın tezenesi"nin oğlu Hüseyin Ertaş, babasına ait türküleri ilk defa seslendirdi

"Bozkırın tezenesi"nin oğlu Hüseyin Ertaş, babasına ait türküleri ilk defa seslendirdi

"Bozkırın tezenesi"nin oğlu Hüseyin Ertaş, babasına ait türküleri ilk defa seslendirdi

"Bozkırın tezenesi"nin oğlu Hüseyin Ertaş, babasına ait türküleri ilk defa seslendirdi

"Bozkırın tezenesi"nin oğlu Hüseyin Ertaş, babasına ait türküleri ilk defa seslendirdi

"Bozkırın tezenesi"nin oğlu Hüseyin Ertaş, babasına ait türküleri ilk defa seslendirdi

"Bozkırın tezenesi"nin oğlu Hüseyin Ertaş, babasına ait türküleri ilk defa seslendirdi

"Bozkırın tezenesi"nin oğlu Hüseyin Ertaş, babasına ait türküleri ilk defa seslendirdi

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