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Bozuk bisikletler baba oğulun elinde hayat buluyor

24.07.2022 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bozuk bisikletler baba oğulun elinde hayat buluyor

Zonguldak'ta 30 yıldır bisiklet satışının yanında tamir işiyle uğraşan baba oğul, mesleğe ilgi azalsa da çalışkanlıklarıyla örnek oluyor.

Zonguldak Belediyesinden yıllar önce sınavla "Bisiklet Ehliyetnamesi" alan Ahmet Gülden (74), bisiklet tamirciliği mesleğini öğrenmek için bir ustanın yanında çırak olarak çalışmaya başladı.

Zamanla kendisini geliştiren ve bisiklet tamirinde kentte tanınan ustalardan biri olan Gülden, çok sevdiği mesleğini 30 yıldır çıraklığını yapan oğlu Hakan Gülden'le (50) yürütüyor.

Aynı dükkanda bisiklet satışının yanında bozuk bisikletleri tamir eden baba oğul, gençlerin sağlıklarını korumaları adına daha çok bisiklet kullanmalarını istiyor.

- "Gençler bisiklete çok fazla önem vermiyor"

Ahmet Gülden, AA muhabirine, öğrenim hayatını devam ettirmek istemeyen oğluna mesleği öğrettiğini anlattı.

Mesleklerinin teknolojiden büyük ölçüde etkilendiğini dile getiren Gülden, "Eskiden tek vitesli bisikletler vardı. Şimdi 24, 28, 32 var. Teknoloji gitgide değişiyor ve yenileniyor. Gençler bisiklete çok fazla önem vermiyor. Bilgisayar, telefon var. Bisikleti unuttular ama bisiklet sağlıkları için çok güzel bir alet. Kullanmaları gerek." dedi.

Gülden, çırak yetiştirmekte zorlandıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Gençliğimiz çıraklığı, öğrenmeyi hiç sevmiyor. Bir genç çalışmak istiyor, geliyor buraya. İlk olarak sorduğu soru 'Ne vereceksin?' oluyor. Sen bir öğren de ona göre bir şey verelim. Bir şey öğrenmeden, bir şey yapmadan para verilmez. Eskiden birine çırak vermeye gittiğin zaman ailesi, 'Eti senin, kemiği benim.' derdi. Şimdi kesinlikle öyle bir şey yok. Bundan sonra da çırak ya da usta olarak fazla kimse yetişmez, öyle tahmin ediyorum."

Hakan Gülden de bozuk bisikletleri tamir edip ülkeye katkı sağladıklarını belirterek, "Bu iş her geçen gün azalıyor. Çıraklık eğitimi yok. Bu konuda bir şeyler yapılması lazım." diye konuştu.

Bozuk bisikletler baba oğulun elinde hayat buluyor

Bozuk bisikletler baba oğulun elinde hayat buluyor

Bozuk bisikletler baba oğulun elinde hayat buluyor

Bozuk bisikletler baba oğulun elinde hayat buluyor

Bozuk bisikletler baba oğulun elinde hayat buluyor

Bozuk bisikletler baba oğulun elinde hayat buluyor

Bozuk bisikletler baba oğulun elinde hayat buluyor

Bozuk bisikletler baba oğulun elinde hayat buluyor

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Anahtar Kelimeler:
Zonguldak baba oğul bozuk tamir

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