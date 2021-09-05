Brezilya-Arjantin maçında Arjantin sahadan çekildi!

2022 Dünya Kupası Güney Amerika Grup Elemeleri'nde dünya futbolunun iki devi; Brezilya ile Arjantin karşı karşıya gelirken saha bir anda karıştı.Brezilya ulusal sağlık kurulu yetkilileri, İngiltere'den gelen Arjantinli oyuncular Emiliano Martinez, Lo Celso, Romero ve Buendia'yı sınır dışı etme işlemini yapmak için sahaya girdi, Arjantin tarafı karşı çıktı ve soyunma odasına gitti. Arjantin'in maça çıkmama isteği gerekçesiyle karşılaşma askıya alındı.
Ulusal sağlık kurulu yetkilileri, karşılaşma öncesinde de "sağlık protokollerini ihlal eden (karantinada kalmayan)" bu oyuncuların oynamamasını istemiş ancak CONMEBOL'ün [Güney Amerika Futbol Konfederasyonu] izniyle oyuncular sahaya çıkmıştı.
Arjantin'in soyunma odasına gitmesinin ardından kaptan Lionel Messi sahaya döndü ve Brezilyalı oyuncularla görüştü. Arjantinli yıldız, "Biz gidiyoruz. 3 gün önce geldiğimizde bizi gönderebilirlerdi, maçın başlamasını niye bekliyorlar ki! Bu büyük bir rezalet, burası sirk." ifadelerini kullanırken, teknik direktör Scaloni de "Brezilya'ya 3 gün önce geldik, otele neden gelmediler?" diyerek sitem etti.
Karşılaşmanın askıya alınmasının ardından Arjantin Teknik Direktörü Scaloni, "Çok üzücü. Suçlayacak birini aramıyorum, şu anda zamanı değil. Bu maçın büyük bir kutlama şeklinde olması gerekiyordu ama ne yazık ki böyle bitti. Bir teknik adam olarak ben oyuncuları savundum. Bize hiçbir zaman bu oyuncuların oynayamayacağı söylenmedi. Biz oynamak istedik, Brezilyalı oyuncular da öyle." dedi.
Brezilyalı yetkililerin 4 oyuncuyu sınır dışı etmek için ısrarlı olması üzerine Arjantinli oyuncular arkadaşlarının arkasında durdu. Arjantinli futbolcular, "4 arkadaşımız yoksa bizde yokuz" diyerek sahaya çıkmak istemediğini kaydetti.
Mücadelenin 5.dakikasında yaşanan olayların ardından Arjantin Milli Takımı soyunma odasına gitti. Arjantin Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre maç askıya alındı.
Brezilya Sağlık Kurulu CEO'su Antonio Barra Torres, yaşananlarla ilgili açıklama yaparken, "4 oyuncunun sınır dışı için karantinaya alınması gerekiyordu ama bunu uygulamadılar. Stada gittiler, sahaya girdiler, bu tam bir itaatsizlik." ifadelerini kullandı.
CONMEBOL, karşılaşmanın askıya alındığını ve maç raporunun FIFA Disiplin Komitesi'ne iletileceğini açıkladı.
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