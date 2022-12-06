Brezilya Güney Kore maçının ardından skandal! Samuel Eto'o Youtuber'ın yüzüne tekme attı, kamerasını kırdı

2022 FIFA Dünya Kupası heyecanı Katar'da tüm hızıyla devam ederken, son olarak Brezilya ile Güney Kore son 16 Turu mücadelesinde karşı karşıya geldi. Mücadeleyi takip edenler arasında Kamerun Futbol Federasyonu Başkanı ve bir dönem Türkiye'de de top koşturmuş olan efsane futbolcu Samuel Eto'o da bulunurken, karşılaşmanın ardından hiç beklenmedik bir olay yaşandı.
Katar 974 Stadyumu'nda oynanan Brezilya - Güney Kore maçının ardından maç çıkışında hayranlarının ilgisi ile karşılaşan Samuel Eto'o, Youtuber olduğu öğrenilen Cezayirli bir taraftara saldırdı. Fransız La Opinion, bu anların görüntülerini tüm dünya ile paylaştı.
Görüntüde stat önünde kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen taraftarları kırmaya Eto'o, daha sonra elinde kamerasıyla kendisini çeken Said Mamouni olduğu öğrenilen Cezayirli bir Youtuber'a tepki gösteriyor. Yaşanan kısa diyalog sonrası sinirlenen Eto'o Youtuber'ın üzerine yürümeye başladığı görülüyor.
Yaşanan tartışmanın büyümesi üzerineaAraya girmeye çalışanlar olsa da Eto'o, yere düşen kamerasını almak için yere eğilmesini fırsat bilerek Mamouni'nin suratına diziyle son derece şiddetli bir tekme atıyor. Mamouni sert tekmenin etkisiyle yere yığılırken, araya girenler efsane futbolcuyu bölgeden uzaklaştırıyor.
Daha sonra Youtube kanalından bir açıklama yapan Said Mamouni kırılan kamerasını ve Eto'o'nun suratında vurduğu yerleri gösterdi.
Olayın nedeni henüz tam olarak bilinmezken tartışmanın geçtiğimiz mart ayında Dünya Kupası elemelerinde Cezayir ile Kamerun arasında oynanan maçla ilgili olduğu iddia edildi. Kamerun, deplasman golüyle Cezayir'i eleyip Dünya Kupası bileti almış, Cezayir cephesi ise maçın hakemine öfke kusmuştu. Mamouni'nin maçı hatırlatıp Kamerun Futbol Federasyonu Başkanı olan Eto'o'ya hareket etmiş olabileceği öne sürüldü.