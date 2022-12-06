Brezilya Güney Kore maçının ardından skandal! Samuel Eto'o Youtuber'ın yüzüne tekme attı, kamerasını kırdı

2022 FIFA Dünya Kupası heyecanı Katar'da tüm hızıyla devam ederken, son olarak Brezilya ile Güney Kore son 16 Turu mücadelesinde karşı karşıya geldi. Mücadeleyi takip edenler arasında Kamerun Futbol Federasyonu Başkanı ve bir dönem Türkiye'de de top koşturmuş olan efsane futbolcu Samuel Eto'o da bulunurken, karşılaşmanın ardından hiç beklenmedik bir olay yaşandı.