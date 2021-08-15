Brian Ocampo kimdir, nereli? Brian Ocampo kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı?

Genç futbolcu Brian Ocampo'nun hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. Sarı kırmızılı takımın futbolcu Brian Ocampo'yu transfer edeceği söylentileri sonrası başarılı ismin hangi takımlarda oynadığı da merak ediliyor. Peki Brian Ocampo kimdir, nereli?
BRİAN OCAMPO KİMDİR?
Sarı kırmızılı takım Galatasaray'ın Nacional forması giymekte olan Uruguaylı futbolcu Ocampo ile ilgilendiği iddia ediliyor. Ortaya çıkan söylentiler sonrası Brian Ocampo'nun hayatı ve kariyeri merak konusu oldu.
25 Haziran 1999'da dünyaya gelen Ocampo, futbol kariyerine Nacional altyapısında başlamıştır. 1 Temmuz 2018 tarihinde Brian Ocampo, Nacioral U19 takımından A takıma yükselmiştir.
Sağ kanatta oynayan başarılı isim, 1 maçta Uruguay Milli Takımı giymiştir. Brian Ocampo, Nacional formasıyla çıktığı 82 maçta toplamda 8 gol atıp 23 asist yapmıştır.
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