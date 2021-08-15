Brian Ocampo kimdir, nereli? Brian Ocampo kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı?

Genç futbolcu Brian Ocampo'nun hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. Sarı kırmızılı takımın futbolcu Brian Ocampo'yu transfer edeceği söylentileri sonrası başarılı ismin hangi takımlarda oynadığı da merak ediliyor. Peki Brian Ocampo kimdir, nereli?