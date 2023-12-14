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  4. Bu arenanın adı Şampiyonlar Ligi! Mbappe'nin şutunu uçarak kurtardı, stadyum gol olmuş gibi sevindi

Bu arenanın adı Şampiyonlar Ligi! Mbappe'nin şutunu uçarak kurtardı, stadyum gol olmuş gibi sevindi

14.12.2023 00:00 | Son Güncelleme:
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta heyecanı Dortmund-PSG maçında yaşandı. Fransız ekibinin yıldız oyuncusu Mbappe inanılması zor bir golü kaçırdı. Dortmund ekibinin tecrübeli savunmacısı Niklas Süle takımını adeta ipten aldı.

Niklas Süle

Niklas Süle

ALM Almanya
Yaş: 28 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Borussia Dortmund
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Dortmund-PSG maçında yeşil sahalarda ender görülecek bir an yaşandı. Zor gollere imzasını atan Mbappe, rakip kaleciyi çalımlayıp topu boş kaleye gönderecekken Niklas Süle'den uzun yıllar unutulmayacak bir müdahale geldi.

MBAPPE BİLE ŞAŞIRDI

Mücadelenin 17. dakikasında rakip kaleci Gregor Kobel'i şık bir çalımla geçen Mbappe topu boş kaleye doğru gönderdi. O esnada inanılmaz bir şekilde hızlanan Niklas Süle, topu çizgiden çıkardı. Alman taraftarlar bu pozisyon sonrası gol olmuş gibi sevindi.

(Görüntüler EXXEN'den alınmıştır)

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