Bu arenanın adı Şampiyonlar Ligi! Mbappe'nin şutunu uçarak kurtardı, stadyum gol olmuş gibi sevindi

Dortmund-PSG maçında yeşil sahalarda ender görülecek bir an yaşandı. Zor gollere imzasını atan Mbappe, rakip kaleciyi çalımlayıp topu boş kaleye gönderecekken Niklas Süle'den uzun yıllar unutulmayacak bir müdahale geldi.

MBAPPE BİLE ŞAŞIRDI

Mücadelenin 17. dakikasında rakip kaleci Gregor Kobel'i şık bir çalımla geçen Mbappe topu boş kaleye doğru gönderdi. O esnada inanılmaz bir şekilde hızlanan Niklas Süle, topu çizgiden çıkardı. Alman taraftarlar bu pozisyon sonrası gol olmuş gibi sevindi.

(Görüntüler EXXEN'den alınmıştır)

