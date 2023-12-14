Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması sona erdi! İşte bir üst tur bileti alan takımlar

vrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda, grup etabının 6. haftası, 6 maçla sona erdi.

Alınan sonuçların ardından; Atletico Madrid (İspanya), Lazio (İtalya), Borussia Dortmund (Almanya), Paris Saint-Germain (Fransa), Barcelona (İspanya) ve Porto (Portekiz) UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turuna adını yazdırdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda, Celtic (İskoçya)-Feyenoord (Hollanda) maçında, İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye saldırıları nedeniyle bazı İskoç taraftarlar tribünde yine Filistin bayrağı açtı.

İŞTE GECENİN SONUÇLARI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. ve son hafta maçlarında bu gece alınan sonuçlar şöyle:

Atletico Madrid (İspanya)-Lazio (İtalya): 2-0

Celtic (İskoçya)-Feyenoord (Hollanda): 2-1

Borussia Dortmund (Almanya)-Paris Saint-Germain (Fransa): 1-1

Newcastle United (İngiltere)-Milan (İtalya): 1-2

Porto (Portekiz)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 5-3

Royal Antwerp (Belçika)-Barcelona (İspanya): 3-2





