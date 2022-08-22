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  4. Bu halini unutun! Bir Zamanlar Çukurova'nın Fadik'i Polen Emre bikinili pozlarıyla hayran bıraktı

Bu halini unutun! Bir Zamanlar Çukurova'nın Fadik'i Polen Emre bikinili pozlarıyla hayran bıraktı

22.08.2022 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı Fadik karakteriyle kariyerinde büyük bir çıkış yakalayan oyuncu Polen Emre, bikinili pozlarını 'yaz' notuyla takipçilerinin beğenisine sundu. Güzelliğiyle dikkat çeken Polen Emre'nin paylaşımına beğeni yağdı.

İlk oyunculuk deneyimini Fadik karakterine hayat verdiği ve atv'de izleyiciyle buluşan 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisiyle yaşayan Polen Emre, Instagram hesabından paylaştığı kareleriyle hayran bıraktı.

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Dizide canlandırdığı Fadik karakteriyle yıldızı parlayan Polen Emre 100 bine yakın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yaz karelerini paylaştı. Emre'nin o halini ilk kez görenler 'dizideki Fadik'ten eser yok' yorumunda bulundu.

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Düzgün fiziğiyle dikkat çeken Polen Emre'nin paylaşımları kısa sürede takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. 31 yaşındaki oyuncu güzelliğiyle kendine hayran bıraktı.

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Oyunculuğu kadar güzelliğiyle de adından söz ettiren Polen Emre, süredir birlikte olduğu voleybolcu sevgilisi Mert Tetik ile geçtiğimiz Haziran ayında hayatını birleştirmişti. İkili sessiz sedasız nikah masasına oturmuştu.

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Ünlü isimlerin zaman içindeki değişimi şaşırtıyor

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Ahu Tuğba

Mustafa Ceceli

Mustafa Ceceli

Duygu Özaslan

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Anahtar Kelimeler:
bir zamanlar çukurova
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