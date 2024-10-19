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  4. Bu karelere beğeni yağdı! İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü kamera arkası görüntüleri yayınladı

Bu karelere beğeni yağdı! İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü kamera arkası görüntüleri yayınladı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
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Yılmaz Erdoğan'ın hem senaryosunu kaleme aldığı hem de başrolünü oynadığı İnci Taneleri dizisinde canlandırdığı 'Dilber' karakteri ile adından sıkça söz ettiren Hazar Ergüçlü sosyal medya paylaşımlarıyla da gündemden düşmüyor. Ergüçlü dizinin yeni sezon bölümünden kamera arkası görüntülerini yayınladı. Ünlü ismin paylaşımına kısa sürede beğeni yağdı.

Kuzey Güney, Medcezir, Yüksek Sosyete, Alev Alev, Hayat Bugün ve şimdilerde ise İnci Taneleri dizisinde hayat verdiği 'Dilber' karakteri ile büyük beğeni toplayan Hazar Ergüçlü her adımıyla olay oluyor.

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BU KARELER ÇOK KONUŞULDU

Özel hayatı, başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çeken Hazar Ergüçlü, İnci Taneleri dizisinin yeni bölümünden kamera arkası görüntüleri peş peşe paylaştı.
Ünlü ismin gönderisi kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

YORUM YAĞDI

YORUM YAĞDI
Hazar Ergüçlü'ye; 'olay fotoğraflar', 'çok güzelsiniz', 'hepiniz harikasınız' gibi yorumlar yapıldı.

BÖLÜM BAŞI KAZANCI...

BÖLÜM BAŞI KAZANCI...
Hazar Ergüçlü geçtiğimiz günlerde İnci Taneleri dizisinden aldığı ücret ile gündem olmuştu. Ünlü oyuncu bölüm başına tam tamına 1 milyon TL kazacağını ortaya çıkmıştı.
Anahtar Kelimeler:
Hazar Ergüçlü İnci Taneleri
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