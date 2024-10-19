Bu karelere beğeni yağdı! İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü kamera arkası görüntüleri yayınladı

Kuzey Güney, Medcezir, Yüksek Sosyete, Alev Alev, Hayat Bugün ve şimdilerde ise İnci Taneleri dizisinde hayat verdiği 'Dilber' karakteri ile büyük beğeni toplayan Hazar Ergüçlü her adımıyla olay oluyor.
BU KARELER ÇOK KONUŞULDU
Özel hayatı, başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çeken Hazar Ergüçlü, İnci Taneleri dizisinin yeni bölümünden kamera arkası görüntüleri peş peşe paylaştı.
Ünlü ismin gönderisi kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
YORUM YAĞDI
Hazar Ergüçlü'ye; 'olay fotoğraflar', 'çok güzelsiniz', 'hepiniz harikasınız' gibi yorumlar yapıldı.
BÖLÜM BAŞI KAZANCI...
Hazar Ergüçlü geçtiğimiz günlerde İnci Taneleri dizisinden aldığı ücret ile gündem olmuştu. Ünlü oyuncu bölüm başına tam tamına 1 milyon TL kazacağını ortaya çıkmıştı.