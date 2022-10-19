Bu nasıl olur! Haaland Galatasaray'ın kapısından dönmüş... Resmen açıkladı

Galatasaray'da uzun yıllar forma giyen ve 2006 yılında kariyerini noktalamasının ardından Sarı-Kırmızılı kulübte antrenör olarak da görev yapan Ümit Davala NUT Spor'da katıldığı bir programda antrenörlük dönemine dair yaptığı bir açıklama ile gündem oldu.

O dönemlerde yaşanan bir olayı anlatan Davala'nın sözleri sonrası taraftarlar büyük bir üzgünlük yaşadı.

G.SARAY HAALAND'I KAÇIRDI!

Ümit Davala ''Necati'yle Norveç'e Haaland'ı izlemeye gittik. İlk yarı bitti, 'Bu adamı sakın kaçırmayın' diye telefon açtık. 6-7 milyon Euro bonservisi vardı. Galatasaray büyük bir Jaws (balık) kaçırdı. Haaland'ın böyle olacağını biz orada gördük.'' dedi.

"ALINMASINI İSTEDİK"

Haaland'ı izlemelerinin ardından Fatih Terim'i aradıklarını dile getiren Davala, ''Fatih Hocayı aradık, ounla hep istişare halindeydik. Haaland'ın alınmasını istedik. 16-17 yaşındaydı o dönem. Galatasaray teklif yaptı mı bilmiyorum.'' ifadelerini kullandı.

"HAALAND'I İZLETTİM..."

Tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim de Galatasaray'ı çalıştırdığı dönem yaptığı açıklamada "Birçok oyuncu seyrettiriyoruz biliyorsunuz. Bunlar arasında Erling Haaland sizin için en çarpıcısı olabilir. Biz onu U20 Şampiyonası’nda izlettik, canlı olarak da daha sonra bir lig maçı için Norveç’e Ümit Davala Hoca ile Necati Ateş Hoca’yı gönderdim" şeklinde konuşmuştu.