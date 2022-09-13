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'Bu nasıl olur?' Trabzonspor taraftarı isyanda! 7'de 1

13.09.2022 08:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Süper Lig'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. 6. haftanın kapanış mücadelesinde son şampiyon Trabzonspor, Adana Demirspor'a konuk oldu. Gol düellosu şeklinde geçen karşılaşmada gülen taraf 3-2'lik skorla ev sahibi ekip Adana Demirspor olurken, çıktığı son 7 karşılaşmadan yalnızca 1 galibiyet alan Trabzonspor'da işler pek de istenildiği gibi gitmiyor. İşte detaylar...

Süper Lig'de heyecan 6. mücadeleleri ile sürdü. 6. hafta mücadelesinde Trabzonspor, deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. Zorlu mücadele gol düellosu şeklinde geçerken, Adana ekibi 2-2 girilen uzatma bölümlerinde kaydettiği golle karşılaşmayı 3-2 mağlup etmeyi başardı ve 3 puanın sahibi oldu.

"SAĞLIKLI GİTMEYEN DURUM VAR"

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Karşılaşmanın ardından konuşan Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı "Sağlıklı gitmeyen bir durum var. Çok alışık olmadığım bir durum. Kafamızı kaldıracağız, herkes kendini sorgulayacağız. Tekrar bunun içinden çıkacağız. Macaristan'da 11'e 10 oynarken 2 gol yedik. Çevirmek için 1 gol atabildik. Bugün de kaybetme gibi bir durum yokken geçişten 2 gol yiyoruz. Sağlıklı değil, alışık değilim." ifadelerini kullanmıştı.

7 MAÇTA 1 GALİBİYET!

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Öte yandan Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor için oldukça dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı. Bordo-Mavili ekip çıktığı son 7 karşılaşmada yalnızca Ümraniyespor'a karşı oynanan Süper Lig maçında galibiyet alabildi.

Şampiyonlar Ligi Play Off mücadeleleri ile başlayan kötü gidişatta, deplasmanda Kopenhag’a 2-1 mağlup oldu. Ardından Antalyaspor’a 5-2 yenildi. Sonrasında Kopenhag ile kendi evinde 0-0 berabere kaldı. Süper Lig'de Galatasaray ile de golsüz berabere kalan bordo-mavililer en son geçen hafta Ümraniyespor’u deplasmanda 1-0 mağlup edebildi.

Sonrasında Ferençvaroş’a Avrupa Liginde 3-2 yenilen Trabzonspor, Adana Demirspor’a aynı skorla mağlup oldu. Alınan bu sonuçlardan taraftar oldukça rahatsız olurken, sosyal medyada da gündem oldu. Bordo-mavili bazı taraftarlar 'Geçen sezonu şampiyon tamamlayıp bu sezon nasıl 7 maçta 1 galibiyet alırsın? Bu nasıl olur?' şeklinde yorumda bulunduğu görüldü.

ADANA DEMİRSPOR - TRABZONSPOR

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