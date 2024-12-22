MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Bu sefer beyaza büründü! Defne Samyeli derin bacak dekoltesiyle hayran bıraktı! İddialı tarzıyla yine olay...

Bu sefer beyaza büründü! Defne Samyeli derin bacak dekoltesiyle hayran bıraktı! İddialı tarzıyla yine olay...

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
22.12.2024 20:42
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spikerlik, sunuculuk ve oyunculuğun yanı sıra müzisyen kimliğiyle de bilinen Defne Samyeli bu sefer beyaza büründü. Bir etkinlikte sahne alan güzel isim bacak dekoltesiyle kendine hayran bıraktı. Kusursuz haliyle büyüledi.

52 yaşındaki Defne Samyeli, kusursuz fiziği ve cildiyle görenleri kendine hayran bırakıyor. Her paylaşımı ve tercih ettiği iddialı kıyafetlerle mest ediyor.

Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan ünlü isim, yine tarzı ve güzelliğiyle kendine hayran bıraktı.

BEYAZA BÜRÜNDÜ İDDİALI TARZI OLAY OLDU!

BEYAZA BÜRÜNDÜ İDDİALI TARZI OLAY OLDU!

Hem sesiyle hem güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Defne Samyeli, bu sefer beyaza büründü. Ünlü isim derin bacak dekolteli elbisesiyle görenleri kendine hayran bıraktı.

Ünlü isim güzelliğiyle ve kusursuz cildiyle adeta yıllara meydan okuyor. 

Anahtar Kelimeler:
Defne Samyeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti en düşük emekli maaşı için rakam verdi! Asgari ücret beklentileri de ortaya çıktı

AK Parti en düşük emekli maaşı için rakam verdi! Asgari ücret beklentileri de ortaya çıktı

Volkan Demirel'den olay hareket! Şenol Güneş'in elini sıkmayı reddetti!

Volkan Demirel'den olay hareket! Şenol Güneş'in elini sıkmayı reddetti!

Galatasaray mağlubiyeti sonrası: "İstifa diye bağıranlar gelsin yönetsinler!" dedi ve istifasını açıkladı!

Galatasaray mağlubiyeti sonrası: "İstifa diye bağıranlar gelsin yönetsinler!" dedi ve istifasını açıkladı!

Maç sonu Dybala'dan transfer sözleri! Veda eder gibi konuştu...

Maç sonu Dybala'dan transfer sözleri! Veda eder gibi konuştu...

Aksaray'da eski eş dehşeti! Pusu kurup 13 yerinden bıçakladı

Aksaray'da eski eş dehşeti! Pusu kurup 13 yerinden bıçakladı

Korkutan hareketlilik! İstanbul'daki depremin ardından Marmara'da bir sarsıntı daha

Korkutan hareketlilik! İstanbul'daki depremin ardından Marmara'da bir sarsıntı daha

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Isı yalıtımlı montlar, ayakkabılar yarı fiyatına düştü!

Isı yalıtımlı montlar, ayakkabılar yarı fiyatına düştü!

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Isı yalıtımlı, su geçirmez! Ömürlük bir Columbia mont herkeste olmalı

Isı yalıtımlı, su geçirmez! Ömürlük bir Columbia mont herkeste olmalı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.