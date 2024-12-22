Bu sefer beyaza büründü! Defne Samyeli derin bacak dekoltesiyle hayran bıraktı! İddialı tarzıyla yine olay...

52 yaşındaki Defne Samyeli, kusursuz fiziği ve cildiyle görenleri kendine hayran bırakıyor. Her paylaşımı ve tercih ettiği iddialı kıyafetlerle mest ediyor.
Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan ünlü isim, yine tarzı ve güzelliğiyle kendine hayran bıraktı.
Hem sesiyle hem güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Defne Samyeli, bu sefer beyaza büründü. Ünlü isim derin bacak dekolteli elbisesiyle görenleri kendine hayran bıraktı.
Ünlü isim güzelliğiyle ve kusursuz cildiyle adeta yıllara meydan okuyor.
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