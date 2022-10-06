Bu teklifi reddetmek gerçekten yürek ister! Arda Güler'e gelen rakam karşısında kara kara düşünmeye başladılar...

Fenerbahçe'de forma şansı bulmayan Arda Güler için teklifler yağmaya devam ediyor. Fizik olarak yeterli seviyede olmadığı için Jorge Jesus'un oynatmadığı iddia edilen Arda Güler'e reddetmesi zor bir teklif geldi.

FİZİK OLARAK YETERSİZ!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus’un Arda Güler ile ilgili kararını verdiği iddia edildi. Arda’yı oyun sistemine uygun bulmayan Portekizli teknik adam fizik olarak yetersiz gördüğü için Arda'yı oynatmadığı öğrenildi.

AJAX'TAN BİR HAMLE DAHA!

Sezon başında Fenerbahçe'nin kapısını 25 milyon Euro'luk teklifle çalan Ajax, yine aynı teklifle sarı-lacivertlilere mesaj gönderdi. Devre arasında Arda'yı takıma katmak isteyen dünya devi, Fenerbahçe'den gelecek haberi bekliyor.