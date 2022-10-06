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  4. Bu teklifi reddetmek gerçekten yürek ister! Arda Güler'e gelen rakam karşısında kara kara düşünmeye başladılar...

Bu teklifi reddetmek gerçekten yürek ister! Arda Güler'e gelen rakam karşısında kara kara düşünmeye başladılar...

06.10.2022 07:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin yükselen yeteneği Arda Güler gündeme gelmeye devam ediyor. The Guardian gazetesinin, futbol dünyasının en iyi 60 wonderkid'ini yayınladığı listede Türk olarak en üst sırada yer alan Arda için Ajax devreye girdi. Sezon başında da 25 milyon Euro öneren dünya devi, teklifini yineleyerek tekrar sarı-lacivertli takımın kapısını çaldı.

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 17 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'de forma şansı bulmayan Arda Güler için teklifler yağmaya devam ediyor. Fizik olarak yeterli seviyede olmadığı için Jorge Jesus'un oynatmadığı iddia edilen Arda Güler'e reddetmesi zor bir teklif geldi.

FİZİK OLARAK YETERSİZ!

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus’un Arda Güler ile ilgili kararını verdiği iddia edildi. Arda’yı oyun sistemine uygun bulmayan Portekizli teknik adam fizik olarak yetersiz gördüğü için Arda'yı oynatmadığı öğrenildi.

AJAX'TAN BİR HAMLE DAHA!

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Sezon başında Fenerbahçe'nin kapısını 25 milyon Euro'luk teklifle çalan Ajax, yine aynı teklifle sarı-lacivertlilere mesaj gönderdi. Devre arasında Arda'yı takıma katmak isteyen dünya devi, Fenerbahçe'den gelecek haberi bekliyor.

ARDA GÜLER VE GALATASARAY GERÇEĞİ

SELÇUK İNAN AÇIKLADI

SELÇUK İNAN AÇIKLADI
Galatasaray'da geçtiğimiz sezon teknik direktör Fatih Terim'in ekibinde yer alan, deneyimli çalıştırıcının ayrılığıyla birlikte Domenec Torrent'in ekibinde bulunmayan Selçuk İnan çarpıcı açıklamalarda bulundu.

ARDA GÜLER İTİRAFI

ARDA GÜLER İTİRAFI
Fenerbahçe'nin yıldız adayı Arda Güler hakkında konuşan Selçuk İnan, Fatih Terim ile birlikte oyuncuyu küçük yaşlardan itibaren izlediklerini Milliyet'e belirtti. İşte Selçuk İnan'ın sözleri...

"GENÇ YAŞTAN BERİ TAKİP EDİYORUZ"

"GENÇ YAŞTAN BERİ TAKİP EDİYORUZ"
"Arda Güler çok çok önemli bir oyuncu olacak diye düşünüyorum. Çünkü hakikaten son zamanlarda gördüğüm en yetenekli Türk futbolcusu. Genç yaştan beri onu takip ediyoruz."

"FATİH TERİM İLE BİRLİKTE İZLEDİK"

"FATİH TERİM İLE BİRLİKTE İZLEDİK"
"Fatih Terim ile izledik onu. Hocaya ondan ben bahsetmiştim, iyi bir oyuncu diye. Sonra beraber izledik. Hoca da 'Dediğin kadar varmış' dedi. Çok iyi ve özel bir oyuncu"

"FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ TEKLİF YAPTI"

"FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ TEKLİF YAPTI"
"2011/12'de Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan bana teklif geldi. Diğer takımlardan da teklifler aldım. Daha fazla ücretler de teklif edildi."
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Arda Güler ajax fenerbahçe sezon portekizli
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