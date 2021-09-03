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Buket Dereoğlu'nun üvey babası bakın kimmiş! Meğer herkesin bildiği efsane dizide...

03.09.2021 22:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönemin ve ekranların unutulmaz dizilerinden olan 'Bizimkiler' dizisinde Sekreter Demet rolünü canlandıran ve Tatlı Kaçıklar, SüperTürk gibi yapımlarda da rol alan Buket Dereoğlu'nun üvey babasının kimliği şaşırttı. Can adında bir oğlu bulunan Dereoğlu, oyuncu Özgür Özgülgün ile evlenmiş ve 2009 yılında boşanmıştı. Sevilen ismin üvey babasının ekranlardan çokça sevilen bir isim olduğu ortaya çıktı. Buket Dereoğlu'nun üvey babası bakın kimmiş...

'Bizimkiler' dizisinde ve Tatlı Kaçıklar, SüperTürk gibi pek çok yapımda rol alan Buket Dereoğlu'nun üvey babası aslında ekranlarda çokça tanınan bir isim. Bir oğlu bulunan oyuncu Dereoğlu, 2009 yılında ikinci eşinden boşanmıştı. Başarılı isim, Zekeriyaköy’de bir restoran/cafe-bar da işletmişti.

BUKET DEREOĞLU'NUN ÜVEY BABASI ŞAŞIRTTI!

1989 senesinde yayınlanmaya başlayan ve 13 yıl devam eden “Bizimkiler” dizisinde Erdal Özyağcılar, Ercan Yazgan, Aykut Oray, Savaş Dinçel, Zihni Göktay, Meral Çetinkaya gibi oyuncularla beraber oynayan Buket Dereoğlu'nun üvey babasının kimliği şaşırttı.

BİZİMKİLER'DE ROL ALMIŞTI

BİZİMKİLER'DE ROL ALMIŞTI
Dereoğlu 1990 senesinden sonra Türker İnanoğlu‘nun sahibi olduğu Ulusal Film şirketiyle çalışmaya başlamıştı. Başarılı isim Cümbüş Sokak dizisinde Sarı Gacı, Bizimkiler”de Sekreter Demet, 1996 yılında Tatlı Kaçıklar”da Aysu, 2012 senesinde de SüperTürk’te ise rolüyle çok sevilmişti.
İlk adı Selin olan Buket Dereoğlu 1970 İstanbul'da dünyaya gelmişti.
Annesi İdil Hanım Buket Dereoğlu küçük yaştayken eşi ile boşanmış ve oyuncu Ercan Yazgan ile evlenmiştir.

DEREOĞLU'NUN ÜVEY BABASI BİZİMKİLER'İN KAPICI CAFER'İ: ERCAN YAZGAN

DEREOĞLU'NUN ÜVEY BABASI BİZİMKİLER'İN KAPICI CAFER'İ: ERCAN YAZGAN
Yani Buket Dereoğlu'nun öz babası Ercan Yazgan olarak bilinse de, Ercan Yazgan aslında Dereoğlu'nun üvey babasıdır.
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