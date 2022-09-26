Muş'un Bulanık ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Elmakaya beldesi grup köy yolu Üçtepe köyü yakınlarında Baran Ç. idaresindeki 13 EB 063 plakalı otomobil ile Selçuk G'nin sürdüğü 04 P 3512 plakalı traktör çarpıştı.
Kazada iki aracın sürücüsü ile otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Ambulanslarla Bulanık Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Bulanık'ta traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
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