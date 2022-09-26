YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muş
  4. Bulanık'ta traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

Bulanık'ta traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

26.09.2022 22:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bulanık'ta traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

Muş'un Bulanık ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Elmakaya beldesi grup köy yolu Üçtepe köyü yakınlarında Baran Ç. idaresindeki 13 EB 063 plakalı otomobil ile Selçuk G'nin sürdüğü 04 P 3512 plakalı traktör çarpıştı.

Kazada iki aracın sürücüsü ile otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Ambulanslarla Bulanık Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bulanık'ta traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

Bulanık'ta traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

Bulanık'ta traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

Bulanık'ta traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

Bulanık'ta traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

Bulanık'ta traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

Bulanık'ta traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

Bulanık'ta traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

Bulanık'ta traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

Bulanık'ta traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

Bulanık'ta traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

Bulanık'ta traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Muş Bulanık

Muş Namaz Vakitleri 26 Eylül Pazartesi

İmsak
04:36
Sabah
05:58
Öğle
12:11
İkindi
15:34
Akşam
18:13
Yatsı
19:30
Muş ECZANELER
Muş ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Skandal olay! Kızını spor ayakkabı karşılığında sattı

Skandal olay! Kızını spor ayakkabı karşılığında sattı

Çırılçıplak direksiyon başına oturdu! Diğer sürücüleri şaşırttı

Çırılçıplak direksiyon başına oturdu! Diğer sürücüleri şaşırttı

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Pazar kahvaltısına yakışır! Püf noktasına inanamayacaksınız

Pazar kahvaltısına yakışır! Püf noktasına inanamayacaksınız

Uyanınca yüzünüzü yıkıyorsanız yanlış yapıyorsunuz!

Uyanınca yüzünüzü yıkıyorsanız yanlış yapıyorsunuz!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.