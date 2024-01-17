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  4. Bülent Ersoy'dan şoke eden Zeki Müren itirafı... 38 hap detayı "İntihar etti o..."

Bülent Ersoy'dan şoke eden Zeki Müren itirafı... 38 hap detayı "İntihar etti o..."

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
17.01.2024 13:35 | Son Güncelleme:
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Türk müziğinin divası Bülent Ersoy, Zeki Müren'in acımasız ve kıskanç biri olduğunu söyleyerek yaptığı açıklama gündem olmuştu. Diva iddialarını sürdürerek şoke eden ifadeler kullandı ve Zeki Müren'in intihar ettiğini söyledi.

Bülent Ersoy Zeki Müren'in acımasız ve kıskanç biri olduğunu söyleyerek başından geçenleri anlatmıştı. Ersoy bu sefer Demet Akalın'ın konuğu oldu.


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ŞAŞIRTAN SÖZLER

Bülent Ersoy, "Müzeyyen Senar bana ‘Benim yerimi alacaksın’ derdi. Zeki Müren de bunu duyunca ‘Allah’ım bu Japon’un canına al’ demiş benim için. O bana ‘Japon Çiçeği’ derdi. Çalışanlarına eski televizyonunu vermiş, sonra da ‘Siz bunu benden çaldınız’ diye şikâyetçi olmuş. Bütün çalışanları falakaya çekmişler. Zeki Müren acımasız bir insandı. Bana olan kıskançlığından öldü" demişti.

Ersoy TV8'de katıldığı canlı yayında iddialarını sürdürdü. Bülent Ersoy konuşmasında "Zeki beycim çok kıskançtı ve haplarını almadı, intihar etti dedim... Onun içn öldü zaten kestirmeden intihat etti o bunun kimse aksini söyleyemez. 38 tane hap, her gün, rakam değişebilir..." deyince herkesi şoke etti.

Jess Molho se "Ciddi misin?" diyerek şaşkınlığını gizleyemedi. Jess "Bu haplar neydi efendim?" diye sordu.

Diva ise "Evet almadı..." diyerek konuşmasına devam etti:


"Kendisini en son öldüğünde gördüm hemen İzmir'e gittim morgtaydı, çıkarttırdım. Oya'yı da öyle görmüştüm. Sakalları uzamış, sakallarında pamuklar vardı. Halbuki onu bir yağla güzel temizleselerdi iyi olurdu. Onun iki yanağına dokundum 'bana hakkını helal et' dedim. Ama ben ona hiçbir zaman terbiyesizlik yapmadım..."

Ersoy devamında ise "Beni kıskanırdı ailesi açıklama yapıyormuş, zaten görüşmüyorlardı mirastan istifade edemediler" dedi.

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Bülent Ersoy söyledi
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