Oy vermek üzere Bayrampaşa'da Şehit Büyükelçi İsmail Erez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine gelen Meliha Atılgan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1989 yılında Bulgaristan'dan geldiklerini söyledi. Atılgan, "Oyumuzu kullandık. Yıllardır burada yaşıyoruz. İnşallah vatana millete hayırlı olsun." dedi.

Bulgaristan'daki erken seçim kapsamında İstanbul'da oy verme işlemi başladı

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