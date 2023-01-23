MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Burak Deniz ve Serenay Sarıkaya'nın sevişme ve çırılçıplak sahneleri gündemde! "Netflix için soyunmuşlar"

Burak Deniz ve Serenay Sarıkaya'nın sevişme ve çırılçıplak sahneleri gündemde! "Netflix için soyunmuşlar"

23.01.2023 07:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burak Deniz ve Serenay Sarıkaya'nın yer aldığı Şahmaran günlerdir gündemde. Yılanla cinsel ilişki sahnesinden sonra diziyi izleyenler iki ünlü oyuncunun tamamen soyunmasıyla şoke oldu. Burak Deniz ve Serenay Sarıkaya'yı çıplak görenler "Netflix için soyunmuşlar" yorumlarında bulundu.

Şahmaran dizisi cesur sahneleriyle gündemde. Burak Deniz ve Serenay Sarıkaya'nın rol aldığı dizide cesur sahneler bolca yer alıyor. Hem iki oyuncunun sevişme sahnesi hem de tamamen çıplak halleri sosyal medyayı salladı.

"NETFLİX İÇİN SOYUNMUŞLAR"

Şahmeran'ın Şahsu'su Serenay Sarıkaya'nın yılanla cinsel ilişki sahnelerinden sonra dizi için tamamen soyunması ve vücudunu sergilemekten çekinmemesi sosyal medyada gündem oldu.

Yılanla cinsel ilişki sahnesi olay oldu! Sosyal medyayı ikiye böldüYılanla cinsel ilişki sahnesi olay oldu! Sosyal medyayı ikiye böldü

Dizide ayrıca iki oyuncuda bazı bölümlerde tamamen çıplak olmaktan çekinmedi. İkilinin sevişme sahneleri de Twitter'da pek çok yoruma sebep oldu.

Şahmaran izleyicilerinin bazıları "Netflix için soyunmuşlar", "Bizim dizilerde seks olmazsa eksik kalır zaten" yorumları yapıldı.

ŞAHMERAN KONUSU

ŞAHMERAN KONUSU

Şahsu (Serenay Sarıkaya), annesini kaybettikten sonra büyük babasıyla yüzleşmek için Adana’ya gider ancak burada kendisini Mar adı verilen sıra dışı bir topluluğun ortasında bulur. Şahmaran efsanesine inanan Mar ırkı seçilen kızın Şahsu olduğunu düşünmektedir.

5

5
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Burak Deniz Serenay Sarıkaya Oyuncu ünlü oyuncu ele

En Çok Okunan Haberler

HÜDA-PAR’dan açıklama geldi: AK Parti ile görüşmeler sürüyor

HÜDA-PAR’dan açıklama geldi: AK Parti ile görüşmeler sürüyor

‘Müjdeli haberler var’ Çok yaklaştı geliyor…

‘Müjdeli haberler var’ Çok yaklaştı geliyor…

Dakikada 20 mesaj alıyor, 5'i ölüm tehdidi!

Dakikada 20 mesaj alıyor, 5'i ölüm tehdidi!

Rusya'dan Estonya kararı! "Ülkeyi terk etsin"

Rusya'dan Estonya kararı! "Ülkeyi terk etsin"

Survivor'da yaprak dökümü! 2 ünlü isim birden yarışmadan ayrıldı

Survivor'da yaprak dökümü! 2 ünlü isim birden yarışmadan ayrıldı

İmamoğlu iddiası! 'Aday gösterilecek'

İmamoğlu iddiası! 'Aday gösterilecek'

İlginizi Çekebilir

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Yüksek ses kalitesi, şık tasarım! Philips kulaklıktaki 200 TL'lik indirimi kaçırmayın

Yüksek ses kalitesi, şık tasarım! Philips kulaklıktaki 200 TL'lik indirimi kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.