Burak Deniz ve Serenay Sarıkaya'nın sevişme ve çırılçıplak sahneleri gündemde! "Netflix için soyunmuşlar"

Şahmaran dizisi cesur sahneleriyle gündemde. Burak Deniz ve Serenay Sarıkaya'nın rol aldığı dizide cesur sahneler bolca yer alıyor. Hem iki oyuncunun sevişme sahnesi hem de tamamen çıplak halleri sosyal medyayı salladı.
Şahmeran'ın Şahsu'su Serenay Sarıkaya'nın yılanla cinsel ilişki sahnelerinden sonra dizi için tamamen soyunması ve vücudunu sergilemekten çekinmemesi sosyal medyada gündem oldu.
Dizide ayrıca iki oyuncuda bazı bölümlerde tamamen çıplak olmaktan çekinmedi. İkilinin sevişme sahneleri de Twitter'da pek çok yoruma sebep oldu.
Şahmaran izleyicilerinin bazıları "Netflix için soyunmuşlar", "Bizim dizilerde seks olmazsa eksik kalır zaten" yorumları yapıldı.
Şahsu (Serenay Sarıkaya), annesini kaybettikten sonra büyük babasıyla yüzleşmek için Adana’ya gider ancak burada kendisini Mar adı verilen sıra dışı bir topluluğun ortasında bulur. Şahmaran efsanesine inanan Mar ırkı seçilen kızın Şahsu olduğunu düşünmektedir.