Burak Yılmaz Fenerbahçe'nin genç yıldız Arda Güler için öyle bir şey dedi ki! Jesus'a gönderme, herkes şaşkına döndü

NEDEN 17 NUMARA?

Beşiktaş ve Fenerbahçe 'de 7 numara giydim ama iki takımdan gönderildim. Bana uğursuz geldiğini düşündüm. Trabzonspor 'a gidince 'Sana 7 numara ayırdık' dediler ama ben istemedim hatta '7 olmasın da kaç olursa olsun' dedim. '17 olur mu?' dediler. 17 aldım ve büyük başarılar yakalayınca benim numaram oldu.