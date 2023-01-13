Burak Yılmaz Fenerbahçe'nin genç yıldız Arda Güler için öyle bir şey dedi ki! Jesus'a gönderme, herkes şaşkına döndü

Fransa'nın köklü kulüplerinden Lille'in şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan ve yaşadığı şampiyonluk sonrası Hollanda ekiplerinden Fortuna Sittard'a imza atan Burak Yılmaz, sosyal medya hesabından kendisine gelen soruları yanıtladı.
Birçok konu hakkında samimi açıklamalarda bulunan Yılmaz, son günlerde gündemde olan Arda Güler için de çarpıcı bir açıklamada bulundu.
Beşiktaş ve Fenerbahçe 'de 7 numara giydim ama iki takımdan gönderildim. Bana uğursuz geldiğini düşündüm. Trabzonspor 'a gidince 'Sana 7 numara ayırdık' dediler ama ben istemedim hatta '7 olmasın da kaç olursa olsun' dedim. '17 olur mu?' dediler. 17 aldım ve büyük başarılar yakalayınca benim numaram oldu.
Çok değişik ve ilginç yemekler vardı. Kedisinden, köpeğine, faresine kadar her şey vardı ama tabii ben hiçbirini yemedim. Türk aşçım vardı, Türk yemekleri yedim.
Hollanda'da olmaktan dolayı ben ve ailem çok mutluyuz. Takım ve benim için çok büyük ve uzun bir proje. Umarım her şey güzel gider.
Sinemayla aram iyi. Her türlü dizi ve filmi takip etmeye çalışıyorum. Hepsini izlemeye çalışıyorum.
Arda Güler ve Emirhan İlkhan için iyi şeyler düşünüyorum. Emirhan, Avrupa'ya giderek kendini koruma altına aldı. Arda'ya ise hem 'O istiyor, bu istiyor' haberleriyle hem 'Türk Messi' benzetmeleriyle hem de oynatmayarak onun kariyerine çok zarar verdiğimizi düşünüyorum. Arda'yı oynatarak değerine değer katmalıyız. İkisinin de önü açık. Allah kaza bela vermesin. Nazar değmesin.