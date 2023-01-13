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  4. Burak Yılmaz Fenerbahçe'nin genç yıldız Arda Güler için öyle bir şey dedi ki! Jesus'a gönderme, herkes şaşkına döndü

Burak Yılmaz Fenerbahçe'nin genç yıldız Arda Güler için öyle bir şey dedi ki! Jesus'a gönderme, herkes şaşkına döndü

13.01.2023 12:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kariyerine Hollanda ekiplerinden Fortuna Sittard'da devam eden golcü oyuncu Burak Yılmaz, kendisine sosyal medyadan gelen soruları yanıtladı. 37 yaşındaki oyuncu birçok konu hakkında samimi açıklamalarda bulunurken, son günlerde gündemde olan Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler için de şaşırtan bir çıkışta bulundu. İşte detaylar...

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 18 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fransa'nın köklü kulüplerinden Lille'in şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan ve yaşadığı şampiyonluk sonrası Hollanda ekiplerinden Fortuna Sittard'a imza atan Burak Yılmaz, sosyal medya hesabından kendisine gelen soruları yanıtladı.

Birçok konu hakkında samimi açıklamalarda bulunan Yılmaz, son günlerde gündemde olan Arda Güler için de çarpıcı bir açıklamada bulundu.

İŞTE BURAK YILMAZ'IN AÇIKLAMALARI

NEDEN 17 NUMARA?

NEDEN 17 NUMARA?

Beşiktaş ve Fenerbahçe 'de 7 numara giydim ama iki takımdan gönderildim. Bana uğursuz geldiğini düşündüm. Trabzonspor 'a gidince 'Sana 7 numara ayırdık' dediler ama ben istemedim hatta '7 olmasın da kaç olursa olsun' dedim. '17 olur mu?' dediler. 17 aldım ve büyük başarılar yakalayınca benim numaram oldu.

ÇİN'DE YEDİĞİN EN İLGİNÇ YEMEK NEYDİ?

ÇİN'DE YEDİĞİN EN İLGİNÇ YEMEK NEYDİ?

Çok değişik ve ilginç yemekler vardı. Kedisinden, köpeğine, faresine kadar her şey vardı ama tabii ben hiçbirini yemedim. Türk aşçım vardı, Türk yemekleri yedim.

FORTUNA SITTARD'DA OYNAMAKTAN MUTLU MUSUN?

FORTUNA SITTARD'DA OYNAMAKTAN MUTLU MUSUN?

Hollanda'da olmaktan dolayı ben ve ailem çok mutluyuz. Takım ve benim için çok büyük ve uzun bir proje. Umarım her şey güzel gider.

SİNEMAYLA ARAN NASIL, HANGİ TÜR FİLMLERİ İZLERSİN?

SİNEMAYLA ARAN NASIL, HANGİ TÜR FİLMLERİ İZLERSİN?

Sinemayla aram iyi. Her türlü dizi ve filmi takip etmeye çalışıyorum. Hepsini izlemeye çalışıyorum.

EMİRHAN İLKHAN VE ARDA GÜLER HAKKINDA NE DÜŞÜNÜYORSUN?

EMİRHAN İLKHAN VE ARDA GÜLER HAKKINDA NE DÜŞÜNÜYORSUN?

Arda Güler ve Emirhan İlkhan için iyi şeyler düşünüyorum. Emirhan, Avrupa'ya giderek kendini koruma altına aldı. Arda'ya ise hem 'O istiyor, bu istiyor' haberleriyle hem 'Türk Messi' benzetmeleriyle hem de oynatmayarak onun kariyerine çok zarar verdiğimizi düşünüyorum. Arda'yı oynatarak değerine değer katmalıyız. İkisinin de önü açık. Allah kaza bela vermesin. Nazar değmesin.

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