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Burcu Biricik sosyal medyayı salladı! Görenler gerçek sandı

08.09.2021 17:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burcu Biricik, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla tüm dikkatleri üzerine çekti. Biricik'in karelerine, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

"Camdaki Kız" dizisindeki performansıyla dikkat çeken Burcu Biricik, sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla herkesi şaşırttı.

BİNBİR SURAT BURCU BİRİCİK

Farklı imaj ve saç renkleri ile poz veren Biricik, o kareleri, "Curcu’nun ellimsi tonu" notuyla paylaştı.
Farklı peruklar takan Biricik'in her hali çok beğenildi.
Takipçilerinden beğeni ve yorum yağmuru geldi.

İşte Burcu Biricik'e gelen yorumlardan bazıları:

İşte Burcu Biricik'e gelen yorumlardan bazıları:
İşte şimdi tam oyuncak bebek olmuşsun. Her tonu muhteşem! En çok sarı saç yakışıyor. Güzele her renk yakışır.
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Anahtar Kelimeler:
Burcu Biricik Instagram
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