Burcu Biricik sosyal medyayı salladı! Görenler gerçek sandı

"Camdaki Kız" dizisindeki performansıyla dikkat çeken Burcu Biricik, sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla herkesi şaşırttı.
BİNBİR SURAT BURCU BİRİCİK
Farklı imaj ve saç renkleri ile poz veren Biricik, o kareleri, "Curcu’nun ellimsi tonu" notuyla paylaştı.
Farklı peruklar takan Biricik'in her hali çok beğenildi.
Takipçilerinden beğeni ve yorum yağmuru geldi.
İşte Burcu Biricik'e gelen yorumlardan bazıları:
İşte şimdi tam oyuncak bebek olmuşsun.
Her tonu muhteşem!
En çok sarı saç yakışıyor.
Güzele her renk yakışır.
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