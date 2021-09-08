Burcu Biricik sosyal medyayı salladı! Görenler gerçek sandı

Farklı imaj ve saç renkleri ile poz veren Biricik, o kareleri, "Curcu’nun ellimsi tonu" notuyla paylaştı.

Farklı peruklar takan Biricik'in her hali çok beğenildi.

İşte Burcu Biricik'e gelen yorumlardan bazıları:

İşte şimdi tam oyuncak bebek olmuşsun. Her tonu muhteşem! En çok sarı saç yakışıyor. Güzele her renk yakışır.